Prüfung in der Region Ein kleiner Exot auf der Jagd nach mehr Popularität

Mehr und mehr Jäger wollen ihre fermen Jagdbegleiter entsprechend zum Revierhund qualifizieren. Foto: ÖCBV

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

D er kleinste Vorstehhund, der Epagneul Breton, ist auf den Jagden in Österreich noch ein echter Exot, wogegen er in seinem Ursprungsland, in Frankreich, sehr weit verbreitet ist und hier zur Niederwildjagd und zur Arbeit nach dem Schuss auf Schweiß eingesetzt wird.