Erfolgreiches Poly-Jahr: Lauter Einser und eine Lehrstelle

„Wir haben heuer zwei Schüler, die dieses Schuljahr mit lauter Einsern und somit mit einem ausgezeichneten Gesamterfolg abschließen“, verkündete Gerald Weihs, Direktor der berufsgrundbildenden PTS. Denn die beiden Burschen, Markus Bauernfeind und Dominik Loderer, haben nicht nur lauter „Sehr gut“, sondern auch eine Lehrstelle in der Tasche.

Die beiden Schüler zeigen vor, wofür die PTS Hollabrunn steht: Für den Beginn von Karriere mit Lehre. Der Poly-Direktor weiß, dass Orientierungsphasen, Kennenlernen von verschiedenen Berufsbildern und die Schnupperlehre in verschiedenen Betrieben der Region essenziell sind, damit seine Schüler den „richtigen Deckel für den Topf“ finden.

Mehr als 90 Prozent der Schüler haben Lehrvertrag unterschrieben

„Gerade wenn es um Karriere mit Lehre geht, ist die Polytechnische Schule der einzig richtige Weg für die jungen Menschen, weil hier in Hollabrunn auf ein breites Basiswissen viel Wert gelegt wird“, betont Weihs im NÖN-Gespräch. Neben dem technischen Wissen und der Fachpraxis, welches von qualifizierten Pädagogen vermittelt wird, seien es auch die alltäglichen Dinge „wie Umgangsformen, Höflichkeit, Respekt und Arbeiten auf Augenhöhe, worauf wir sehr viel Wert legen“. Der Erfolg gibt dieser Philosophie recht: Über 90 Prozent der Hollabrunner PTS-Schüler haben bereits ihren Lehrvertrag unterschrieben. „Sie starten schon im Juli oder August in die Arbeitswelt“, freut sich Weihs.

Für ihr Zeugnis mit lauter "Sehr gut" gab's von der PTS für Dominik Loderer und Markus Bauernfeind noch eine personalisierte Wasserwaage als Abschiedgeschenk von der Schule. Foto: PTS Hollabrunn

Zwei davon sind Markus Bauernfeind und Dominik Loderer. Ersterer beginnt seine Lehre beim Installateur- Meisterbetrieb Kuderer in Ernstbrunn. Der Schüler verbrachte beide berufspraktischen Wochen in diesem Betrieb und schnupperte bereits im Sommer davor in den Beruf hinein. „Ich wollte diesen facettenreichen Lehrberuf schon immer erlernen, weil ich die abwechslungsreiche Arbeit und den dazu nötigen Kundenkontakt sehr schätze“, schildert der angehende Lehrling.

Berufspraktische Wochen als wichtige Entscheidungshilfe

Dominik Loderer startet seine Lehre als Elektro- und Gebäudetechniker bei der Hollabrunner Trendsetterfirma Redl. Und das, obwohl er eigentlich Tischler werden wollte. „Durch sein familiäres Umfeld und die gute Orientierung in der PTS Hollabrunn hat er sich dann aber für die Firma Redl entschieden“, berichtet Weihs, dass auch bei diesem Schüler die beiden berufspraktischen Wochen ausschlaggebend für die Entscheidung waren.

Generell freut sich der Direktor über ein erfolgreiches Schuljahr: „Auch in einer polytechnischen Schule ist es möglich, ein Top-Abschlusszeugnis zu erlangen. Wir freuen uns über insgesamt acht ausgezeichnete und über sieben gute Gesamterfolge.“