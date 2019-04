Die Hollabrunner SPÖ freut sich in einer Aussendung über weitere Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Puch und Kleedorf, hebt aber weiter mahnend den Zeigefinger: „Ob diese eher kleinen Maßnahmen für einen vollständigen Schutz reichen werden, steht in den Sternen.“

Nach der Entschärfung der Einmündung des Pucherbaches in den Göllersbach im Herbst 2018 stehen weitere Schutzmaßnahmen in Puch und Kleedorf an. „Eine große Dammlösung soll weiter nicht fix sein“, sagt Alexander Eckhardt.

In Puch wird ein Becken errichtet

Der SPÖ-Klubobmann findet überdies, dass die nun anstehenden Projekte bereits vor Jahren möglich gewesen wären: „Die Mehrheitspartei rund um den verantwortlichen Stadtrat Günter Schnötzinger hat sich immer auf die Grundeigentümer ausgeredet. Diese werden aber bei den bevorstehenden Schutzmaßnahmen gar nicht benötigt.“

ÖVP Für Hochwasserschutz zuständiger VP-Stadtrat Günter Schnötzinger.

„Das ist falsch“, entgegnet Schnötzinger auf NÖN-Nachfrage. In Kleedorf seien vier Grundeigentümer mit im Boot. Erst am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) gab es eine weitere Besprechung, in der es um ein etwaiges drittes Retentionsbecken ging, womit gerade im Bereich des Spielplatzes noch mehr Schutz gegeben wäre. „Wir wollen die Effektivität größtmöglich gestalten.“ In Puch wird ein Becken errichtet. Schnötzinger ist zuversichtlich, dass die wasserrechtliche Bewilligung zur Durchführung noch vor dem Sommer erfolgt.

Davon würde freilich auch Breitenwaida profitieren, wobei der VP-Stadtrat einräumt, dass hier eine Dammvariante den besten Schutz bieten würde. Dafür braucht man aber die Zustimmung zahlreicher Grundeigentümer, die allesamt das gleiche Angebot erhalten haben. Die Resonanz? „Es schaut derzeit nicht so aus, als wäre der Damm realisierbar.“

Die SPÖ verlautbarte jedenfalls ihre Zufriedenheit, dass durch ihre jahrelange konsequente Forderung nun erste Maßnahmen getroffen wurden und werden, was auch die Grabungs- und Instandhaltungsarbeiten betrifft. „Diese sind jedoch nicht nur ein Jahr vor der Gemeinderatswahl, sondern in regelmäßigen Abständen notwendig“, betont Gemeinderat Peter Tauschitz. Schnötzinger: „Wenn sich jemand freut, einen Beitrag geleistet zu haben, soll mir das recht sein. Bei der Realisierung war die Beteiligung anderer allerdings überschaubar.“