Der langjährige Vizepräsident und amtierende Bürgermeister von Ardagger hat vier Kernthemen definiert, die in den Gemeinden für die Zukunft von Bedeutung seien.

Vor dem Pulkauer Rathaus: Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl mit Vizebürgermeisterin Christine Ruisinger und Bürgermeister Leo Ramharter. Romana Schuler

So soll die Autonomie der Gemeinden gewahrt werden. „Die Eigenverantwortung in den Gemeinden wahrnehmen – das heißt Gestaltungsmöglichkeiten selbst zu nutzen und sie auch zu leben“, betonte Pressl. Es gebe Gemeinden, die stark historisch geprägt sind, wie eben Pulkau, und andererseits gebe es Gemeinden, die industriell orientiert sind. Trotz der Unterschiede sei Eigenverantwortung in allen Gemeinden essentiell.

Und es sei wichtig, dass „den Gemeinden nicht immer neue Aufgaben zugeschoben werden, die ihnen Ressourcen nehmen“ erklärte Pressl, weil der Bund und auch das Land sich bei manchen Themen gerne aus der Verantwortung ziehen.

Das zweite Thema sei die gute interne Kommunikation. Der Gemeindebund müsse die Bedürfnisse aller beteiligten Gemeinden kennen, um deren Interessen effizient und frühzeitig vertreten zu können. Aber auch Partnerschaften, wie jene mit dem Land, sollen weiter gefestigt werden.

Wandel durch die Digitalisierung

Das dritte große Thema ist für den Gemeindebund-Präsidenten der Wandel durch die Digitalisierung. „Wir als Bürgermeister müssen diese Veränderungen für die Mitbürger begleiten“, appellierte Pressl bei seinem Pulkau-Besuch. Er sei ein klarer Verfechter für den vermehrten Einsatz von digitalen Möglichkeiten im Gemeindeamt. Damit können weit mehr Aufgaben digital bearbeitet werden, ohne dass die Gemeindebürger persönlich in die Gemeindeämter kommen müssen.

Hier stellte sich die Frage, ob durch diesen Fortschritt über kurz oder lang gar das Gemeindeamt abgeschafft werden würde? „Nein, das wird nicht geschehen, im Gegenteil: Es eröffnen sich damit mehr Optionen für die Bürger“, verspricht Pressl.

Die neu entstandenen Formen der Kommunikation würden ihn genauso bewegen wie die negativen Auswirkungen des Klimawandels, den Pressl zu seinem vierten zentralen Thema gemacht hat. „Wir müssen uns mit diesen wesentlichen Kernthemen in der Gemeindearbeit auseinandersetzen“, betonte er.