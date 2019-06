In Pulkau gibt es wieder Fahrgemeinschaften. Die Stadtgemeinde hat in den Katastralgemeinden einige bereits bestehende Bänke zu sogenannten Mitfahrbankerln aufgerüstet. Sie wurden in der Signalfarbe himmelblau lackiert und sollen als kleinräumige Mobilitätslösung – ergänzend zum öffentlichen Nahverkehr – eine bessere Vernetzung der Orte ermöglichen.

Bürgermeister Manfred Marihart ist auf die Idee des Mitfahrbankerls im benachbarten Waldviertel aufmerksam geworden und sieht darin eine Chance für die Verbesserung der lokalen Mobilität. „Die Mitfahrbankerl sind an zentralen Punkten aller Katastralgemeinden positioniert. Jeder, der eine Mitfahrgelegenheit sucht, darf hier Platz nehmen“, sagt der Stadtchef. Begleitet wurde die Stadtgemeinde bei der Projektentwicklung von Susanne Heinisch vom Regionalen Mobilitätsmanagement der NÖ.Regional.GmbH.

Das Projekt hat aber auch einen sozialen Aspekt. Es soll durch das gemeinsame Fahren die Gemeinschaft innerhalb der Gemeindegrenzen gestärkt werden. Gelungen ist dies bereits vorbildhaft bei den Vorbereitungsarbeiten für die Mitfahrbankerl: „Die Jugend hat die Lackierung der Bänke übernommen. Die Hinweistafeln und Richtungsschilder wurden von den jeweiligen Dorferneuerungsvereinen aufgestellt“, ist Marihart stolz auf die Ortsgemeinschaft.