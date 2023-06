Es reicht! Bürgermeister setzt Belohnung auf Umweltsünder aus

Aufmerksame Radfahrer aus Pulkau entdeckten neben einem Güterweg zwischen Leodagger und Waitzendorf eine illegale Sperrmüllentsorgung. „Leider kommt es immer häufiger vor, dass verantwortungslose Personen ihren Hausrat in der freien Natur entsorgen. Aber so eine Dimension an Müll hatten wir noch nicht“, ist Pulkaus Bürgermeister Leo Ramharter im NÖN-Gespräch empört. Und wettert weiter: „Es ist nahezu unglaublich, dass man nicht im Stande ist, eine ordnungsgemäße Entsorgung in einem der Sammelzentren im Bezirk durchzuführen. Das ist eine riesige Schweinerei!“

Eine Anzeige bei der Polizei wurde bereits erstattet. „Die Stadtgemeinde setzt eine Belohnung für zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung der Umweltsünder aus“, sagt der Stadtchef den Umweltsündern den Kampf an.