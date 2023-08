Apotheker-Gold für den ehemaligen EU-Vermittler

Der Apothekerverband ist die Interessensvertretung der selbstständigen Apothekerinnen und Apotheker Österreichs. Der heute 73-jährige Leopold Schmudermaier war von 1987 bis 1996 und von 2003 bis 2012 als Vizepräsident in der Österreichischen Apothekerkammer engagiert. Einen Namen hat er sich vor allem auch bei Angelegenheiten auf internationaler Ebene gemacht.

Als Präsident stand der Hollabrunner dem Zusammenschluss der Apothekerinnen und Apotheker in der EU - kurz PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) genannt – vor und hat den Berufsstand gegenüber den EU-Institutionen in Brüssel vertreten. Weiters war er Vizepräsident des Europharm-Forums in Kopenhagen.

2012 wurde Leopold Schmudermaier mit dem Goldenen Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet und 2014 mit dem Ehrenring der Österreichischen Apothekerkammer.