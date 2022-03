Künstler verkaufte ÖBB-Nachkriegslogo in TV-Sendung

Der Künstler Jürgen Engelmayr (50) lebt seit geraumer Zeit am alten Pulkauer Bahnhof – und brachte es nun zu einem Auftritt auf ServusTV.

„Eine Bekannte bot mir ein Tauschgeschäft an. Sie konnte meine Couch gebrauchen und weil ich in einem Bahnhofsgebäude wohne, gab sie mir dafür zwei alte ÖBB-Flügelrad-Logos“, erzählt Engelmayr, der sich prompt für die TV-Sendung „Bares für Rares“ bewarb und eingeladen wurde. Am vergangenen Sonntag wurde die aufgezeichnete Ausgabe ausgestrahlt. Moderator Willi Gabalier begrüßte den Pulkauer Künstler.

Für den Fernsehsender sind wahre Kapazunder ihres Faches am Werk, die Jürgen Engelmayr durch ihre Einschätzung das nötige Rüstzeug für die Verhandlungen bei den Händlern mitgaben. Altwarenexperte George Mullen stellte fest, dass es sich bei dieser Rarität um ein ÖBB-Nachkriegslogo handelt, das 1952 von Johann Bender entworfen und bis in die 1970er-Jahre im Einsatz bei Diesellokomotiven war. Das Logo besteht aus gegossenem Aluminium und weist nur wenige Gebrauchsspuren auf.

Der Pulkauer Künstler erhielt schließlich 300 Euro für seine Rarität und war zufrieden. „Das zweite Logo werde ich vielleicht gut sichtbar am Bahnhofsgebäude anbringen“, meinte er und verließ zufrieden das TV-Studio in Wien-Floridsdorf.

