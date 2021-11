Pulkautalerhof ist aus seinem Dornröschenschlaf erwacht

Groß gefeiert wurde vergangene Woche die Wiedereröffnung des Pulkautalerhofes. Das war freilich Anlass, auf die bewegte Geschichte des Gebäudes einzugehen.

Die Liegenschaft dürfte ursprünglich ein Lesehof gewesen sein. Die ältesten Teile eines Arkadengangs im Innenhof aus dem 16. Jahrhundert sind heute noch zu erkennen. Die Reihe der Gastwirte geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Seine typische Giebelfront, wie sie heute noch am Rathaus zu sehen ist, wurde bis ins 19. Jahrhundert erhalten. Bedingt durch den großen Brand auf dem Rathausplatz 1854 wurden rund um den Marktplatz viele Giebelfronten abgerissen.

Das Gasthaus „Zum goldenen Hirschen“ wurde vom Wirtspaar Widhofner 1929 umgebaut. Das bekannte Steildach wurde draufgesetzt, ein Veranstaltungssaal und Fremdenzimmer wurden errichtet. 1997 wurde das Gasthaus für immer geschlossen. Eine erfolglose Versteigerung brachte keinen neuen Wirten. Der anschließend mögliche Kauf konnte aufgrund der finanziellen Lage von der Gemeinde nicht gestemmt werden.

Quartett wagte ein rettendes Abenteuer

Doch dies durfte nicht das Ende eines so repräsentativen Gebäudes auf dem Rathausplatz sein. Die damalige Pulkauer Stadträtin Luise Kren, die Stadträte Hermann Wurst und Heinz Schuh sowie Vizebürgermeister Leo Ramharter gingen auf den gewagten Vorschlag des Bürgermeisters Manfred Marihart ein und fassten sich ein Herz: Sie kauften als Privatpersonen den Pulkautalerhof – mit dem Ziel, das Gebäude jederzeit um das gleiche Geld an die Stadtgemeinde zu verkaufen und die Liegenschaft wieder einem öffentlichen, gemeinschaftlichen Zweck zuzuführen.

Lange 20 Jahre vergingen, da kam 2016 die Trachtenkapelle – zu groß geworden für ihr Musikheim – mit dem Anliegen, in der Bahnstraße 4 einen Zubau zu errichten. Die notwendigen Schritte wurden eingeleitet, doch der Versuch scheiterte kläglich. Denkmalschutz und Auflagen machten einen Strich durch die Rechnung.

Entscheidende Eingebung des Bürgermeisters

Diese Situation wurde mit einem Geistesblitz des Bürgermeisters zur Zukunft des Pulkautalerhofes. Dort gab es nämlich einen wunderschönen Saal – im Dornröschenschlaf.

Die Gemeindevertreter führten Gespräche mit den Chören und dem Kameradschaftsbund, um weitere Nutzer an Bord zu holen. Große Freude herrscht über das Hilfswerk, das nun an einer Top-Adresse mit barrierefreiem Zugang weiter von Pulkau aus arbeiten kann. Außerdem konnte der Wunsch nach einem allgemeinen Sitzungszimmer, das gemietet werden kann, in die Planung aufgenommen werden. Für die Finanzierung des Projektes gab es Zusagen vom Land Niederösterreich.

Im Frühjahr 2018 kaufte die Gemeinde das Gebäude zurück. Veranschlagt wurden Netto-Baukosten in Höhe von zwei Millionen Euro und fast 700 Quadratmeter Nutzfläche.

Die Komplettsanierung startete im Frühjahr 2019. Die Mitglieder der Trachtenkapelle halfen von Beginn an tatkräftig mit. Das alte Mansarddach musste weichen, ein dem Rathausplatz entsprechendes Satteldach wurde errichtet.

Es gibt nunmehr zwei Eingänge: vom Rathausplatz für das Hilfswerk, vom Parkplatz für die Vereine. Zusätzlich wurde eine Nahwärmeanlage – eine Pelletsheizung – errichtet, die auch das Rathaus und den alten Kindergarten heizt. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage installiert, im begrünten Hof eine Stromtankstelle.