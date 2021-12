Theatergruppe arbeitete Kriminalfall Julia K. noch einmal auf

Jahrelang hat das Schicksal von Julia K. aus Pulkau den Bezirk Hollabrunn in Atem gehalten. Die damals 16-Jährige verschwand im Juni 2006 spurlos. Erst fünf Jahre später, am 30. Juni 2011, wurde ihr Skelett in einem Keller in Dietmannsdorf, unweit ihres Heimatortes, gefunden. Ein Theaterstück befasst sich nun mit dem aufreibenden Kriminalfall.