Pulkauer Ferien Fruchtig, frisch, streichfähig: Bäuerinnen luden zur „Kochschule“

Die Bäuerinnen (v.l.) Doris Bock, Karin Koppitsch, Sandra Schifter, Gemeinderätin Julia Dafert, Martina Schneider und Margit Wurst mit ihren Kochschülern. Foto: Franz Enzmann

W ir befinden uns zwar gerade mitten in den Sommerferien, in der Mittelschule Pulkau herrschte nun aber dennoch reges Treiben. Im Rahmen des Pulkauer Ferienspiels stand am Montag, 24.7., „Kochen mit den Bäuerinnen“ am Programm.

Unter der Leitung der stellvertretenden Bezirksbäuerin Sandra Schifter und der zuständigen Gemeinderätin Julia Dafert nahmen 17 Kinder zwischen drei und zehn Jahren an der kulinarischen Ferienveranstaltung in der Küche der Mittelschule teil. „Es wurden köstliche Aufstriche, frische Weckerl und fruchtige Smoothies zubereitet. Die Kinder waren voller Eifer dabei“, freuen sich die beiden Organisaotrinnen. Das 27. Ferienspiel in der Stadtgemeinde Pulkau geht nun mit der Erlebnissportwoche von 31. Juli bis 4. August weiter. Diese Woche steht unter dem Motto „Xund ins Leben“. Die sechs bis 14-jährigen Teilnehmer dürfen sich auf Mannschaftsspiele, Trendsportarten, Abenteuerwanderungen und vieles mehr freuen.