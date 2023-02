Weinviertler Weine für das Ländle und Litschau gesucht

Werbung

Das Erfolgsgeheimnis der Winzer-Initiative sind verschiedene Projekte von Weinwirtschaft und Tourismus, die sowohl im Weinviertel als auch in Vorarlberg starke kulinarische Impulse setzen. Darüber freuen sich Toni und Ben Honsig, die für die Aktion verantwortlich zeichnen.

In Zusammenarbeit mit dem Weinkomitee Weinviertel und der Weinstraße Weinviertel sucht "Probus" nun erneut einerseits den Lecher Festwein, der in ausgewählten Gastronomiebetrieben bei den internationalen Tourismuspartnern angeboten wird. Der Wäldar Win andererseits stärkt im regionalen Austausch mit dem Weinviadla Kas die kulinarische Achse zwischen der Käsestraße Bregenzerwald und der Weinstraße Weinviertel.

Auch im Kulturbereich sind die Weinviertler Projektweine gefragt: Für das Schrammel.Klang.Festival und das Theaterfestival "Hin und Weg" wird der Festivalwein Litschau gesucht. Zu den bestehenden Partnerschaften in Vorarlberg kommt heuer ein neues Projekt dazu: Zum 100 Jahr-Jubiläum der Bürgermusik St. Gallenkirch im Montafon wird ein Festivalwein ausgeschrieben.

Abgabe der Weinproben in Retz und Wolkersdorf

Gesucht werden bei allen Wettbewerben ein Weinviertel DAC 2022 sowie eine Rotwein-Cuvée bzw. für den Festivalwein im Montafon ein Blauer Portugieser. Die Weinproben können am 27. Februar im Weinkomitee Weinviertel in Wolkersdorf oder am 3. März im Landesweingut Retz abgegeben werden. Ermittelt werden die Siegerweine in zwei Blindauskostungen.

