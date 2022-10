Pulkauerin träumt von Medaille bei der Berufs-WM

„Als gebürtige Weinviertlerin konnte ich eigentlich gar nicht anders, als eine Leidenschaft für Kulinarik und Wein zu entwickeln“, lacht WM-Starterin Natalie Fehringer. Dass sie dieses Interesse einmal auf die internationale Bühne der besten Restaurantfachfrauen der Welt bringt, hätte sich die Pulkauerin aber nicht zu träumen gewagt.

„Schon die Teilnahme an der Berufsweltmeisterschaft ist für mich ein großer Erfolg. Ich freue mich nun unendlich, dass es nach den Verschiebungen endlich losgeht“, erzählt die Absolventin der HLT Retz, die seit Oktober 2020 „Tourism and Leisure Management“ an der Fachhochschule IMC in Krems studiert. Und das neben ihrer Tätigkeit als Demichef de Rang im Parkring-Restaurant des Vienna Mariott Hotels.

"Ich bin sehr gut vorbereitet"

„Ich liebe diese Tätigkeit, da ich täglich mit unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen in Kontakt komme. Das ist für mich ganz besonders spannend“, sagt die 22-Jährige. Neben der Gäste-Kommunikation zeichnet Fehringer für das Frühstücks-, das À la carte- sowie das Getränkeservice und die Weinberatung verantwortlich. Ihre praktische Erfahrung will die Pulkauerin bei WorldSkills voll ausspielen: „Ich bin sehr gut vorbereitet, habe in den letzten Wochen und Monaten intensiv trainiert und bin guter Dinge, dass ich die bestmögliche Leistung im Wettbewerb voll abrufen kann."

"Fine Dine" am dritten Bewerbstag

Konkret erwartet die Restaurantfachfrau an jedem der vier Wettbewerbstage eine neue Herausforderung. Zu Beginn muss Fehringer ihre Kenntnisse als Barista und bei Cocktails unter Beweis stellen, an Tag zwei muss sie ein Bankett für sechs Gäste inklusive Aperitif vorbereiten. Am dritten Wettbewerbstag werden Fehringer und ihre internationalen Mitstreiter in ein „Fine Dine“ versetzt: „Es geht darum, die Gäste bestmöglich in der Auswahl des Weins und der Speisen zu beraten, einzelne Gerichte direkt am Esstisch zu flambieren und die Produktgeschichte zu präsentieren“, weiß die WM-Starterin.

Am letzten WM-Tag muss sie Aufgaben rund um ein „Casual Dining“, also ein ungezwungenes Essen, bewältigen. Jede Gestik und Bewegung wird dabei durchgehend von den kritischen internationalen Juroren beobachtet – und bewertet. Ein "Medallion for Excellence“, also eine Auszeichnung für eine besonders starke Leistung, sei ihr Ziel, so die Pulkauerin, "die Krone wäre ein Stockerlplatz“, will sie in Luzern den Traum von der Medaille verwirklichen.

Hintergrund:

Nach der Absage von Shanghai finden die WorldSkills-Bewerbe erstmals quer über den Globus verteilt statt. Erstmals in der Geschichte werden die Berufs-Weltmeisterschaften in insgesamt 15 Ländern ausgetragen. Neben Österreich sind das Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Südkorea, die USA und das Vereinigte Königreich. Der krönende Abschluss der Berufs-WM findet in Österreich statt: In Salzburg werden von 23. bis 27. November sieben Wettbewerbe ausgetragen: Betonbau, Hochbau, Elektrotechnik, Anlagenelektrik, Speditionslogistik, Chemie-Labortechnik und Schwerfahrzeugtechnik.

