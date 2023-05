„Dem Opfer wollten sicher viele an den Kragen“

Warum man die Regel, nach Mitternacht lieber nicht mehr auf ein Zeltfest zu gehen, wirklich beherzigen sollte, machte ein Fall am Hollabrunner Bezirksgericht deutlich: Ein 45-Jähriger war angeklagt, weil er bei einem Oktoberfest im Pulkautal jemandem die Nase gebrochen haben soll.

Sein Mandat werde sich nicht schuldig bekennen, machte der Verteidiger klar und fuhr bereits im Eröffnungsplädoyer schwere Geschütze auf. „Es gab sicher viele, die dem Opfer an den Kragen wollten, aber mein Mandant war es sicher nicht“, sprach der Jurist davon, dass die Veranstalter selbst Auslöser vieler Rangeleien im Laufe des Abends waren.

Schockiert war er, dass „die Polizei gar nichts dokumentiert“ hat. Wer einem anderen einen solchen Faustschlag versetzt, dass die Nase bricht, der müsse auch Verletzungen an der Hand davontragen. Darum müssten nach einem solchen Vorfall die Hände des vermeintlichen Täters fotografiert und auch die Kleider sichergestellt werden. Das sei an besagtem Abend alles nicht geschehen.

Die Menschen waren mehr als betrunken“ Angeklagter

„Auf Anraten meines Anwalts habe ich selbst meine Kleidung sichergestellt, meine Hände fotografiert und ein ärztliches Attest eingeholt, dass ich keine Prellungen an den Händen habe“, sagte der Angeklagte. Die Kleidung von damals brachte er in den Gerichtssaal mit.

Der Jurist betonte: „Er war Justizbeamter und damit ein geschultes Organ der Republik.“ Der 45-Jährige sei dazu ausgebildet worden, Menschen festzuhalten und nicht zu schlagen.

Securitys hatten alle Hände voll zu tun

„Die Menschen waren mehr als betrunken“, schilderte der Angeklagte den Anblick, der sich ihm und seinen Freunden beim Oktoberfest bot, als sie gegen 1 Uhr Früh dorthin kamen. Überall gab es Rangeleien und Raufhandel. Der Angeklagte habe sich mit den Securitys unterhalten, die alle Hände voll zu tun gehabt hätten, die vielen Auseinandersetzungen zu schlichten. „Beim nächsten Raufhandel hat mich einer um Hilfe gebeten, weil der zweite Security schon beschäftigt war“, sagte der 45-Jährige, der selbst einmal im Sicherheitdienst gewesen ist, aus.

Diese Situation habe sich öfter wiederholt. Handgreiflich sei er aber nicht geworden, so der Angeklagte. Wie er es gelernt hätte, blieb er ruhig und nahm den Aggressor raus. „Nach fünf Minuten war dieser aber wieder im Zelt, weil er ein guter Freund des Veranstalters war“, schüttelte er darüber noch Monate nach dem Vorfall den Kopf.

Er sei bis zum Schluss des Festes geblieben und habe immer wieder geholfen, Raufbolde hinauszubegleiten. Als er mit seinen Freunden auf der Suche nach einem Taxi war, habe ihn schließlich die Polizei gefunden und mitgeteilt, dass er als Täter einer Schlägerei genannt wurde.

Opfer war nicht zu 100 Prozent sicher

Das Opfer (25) schilderte im Zeugenstand, wie ihm die Nase gebrochen worden ist: Er habe gesehen, wie zwei Männer gerauft haben und der eine über dem anderen gekniet sei. „Ich wollte dazwischengehen. Da hat mir der Obere gleich auf die Nase geschlagen.“ Weil er stark geblutet habe, sei er aus dem Zelt gegangen.

Richter Erhard Neubauer wollte wissen, ob der Angeklagte wirklich der Täter war. „Zu 100 Prozent sagen kann ich es nicht.“ Er wissen nur, dass der Schläger um die 50 Jahre alt war und ein weißes T-Shirt anhatte.

Es traten noch eine Reihe weiterer Zeugen an, die alle angaben, in den frühen Morgenstunden nur leicht alkoholisiert gewesen zu sein. Von diversen Rangeleien wollten sie nichts mitbekommen haben. Uneinig waren sich die Zeugen auch, was ein Foto des Angeklagten betraf. Die einen behaupteten, es wurde noch am Abend herumgezeigt und so habe ihn die Polizei schließlich aufgreifen können. Der Fotograf meinte aber, das Foto in der Tatnacht gar nicht hergezeigt zu haben. Nur ein Zeuge war sich sicher, dass es der Angeklagte war, der zugeschlagen hatte.

Wenn einen selbst die Ex-Lebensgefährtin entlastet, dann muss man unschuldig sein!“ Verteidiger

„Ich war immer bei ihm. Hätte er jemanden geschlagen, dann hätte ich das gesehen“, sagte ein Freund des 45-Jähirgen aus. Den Abend hat er noch gut in Erinnerung: „Es ging drunter und drüber, die Stimmung ist dort und da eskaliert“, schilderte er ebenfalls, dass die Security-Mitarbeiter viel zu tun hatten.

„Wir sind relativ spät zu dem Fest gekommen, alle waren dort angetrunken und streitlustig“, schilderte dann die Ex-Lebensgefährtin des Angeklagten. Dieser sei gebeten worden, zu helfen, bestätigte sie.

Die Securitys bestätigten, dass beim Oktoberfest sehr viel Alkohol geflossen sei, der Angeklagte bei den Rangeleien stets deeskalierend eingewirkt hatte. Geschlagen habe er niemanden.

Für den Verteidiger war eines glasklar, als er zu seinem Schlussplädoyer ansetzte: „Wenn einen selbst die Ex-Lebensgefährtin entlastet, dann muss man unschuldig sein.“ Nur ein Zeuge hätte seinen Mandanten identifiziert. „Der war aber 50 Meter weit weg“, glaubte der Jurist nicht so recht, dass man auf diese Entfernung und genau im richtigen Moment alles gut erkennt. Das Attest des Arztes beweise ebenfalls: „Der Schlag kam sicher nicht von meinem Mandanten.“

Richter Neubauer sprach den 45-Jährigen schließlich frei, weil ihn nicht einmal das Opfer eindeutig identifizieren konnte.

