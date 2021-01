„Die Gemeinden waren in der Corona-Krise von Anfang an als Krisenmanager besonders gefordert. Bei sinkenden Einnahmen stiegen gleichzeitig die Ausgaben. Daher ist die von Finanzminister Gernot Blümel präsentierte Aufstockung des Hilfspakets für Gemeinden um 1,5 Milliarden Euro ein richtiges und wichtiges Zeichen für die heimischen Kommunen. Vor allem die Sicherung der Liquidität der Gemeinden durch die direkte Hilfe in Höhe von insgesamt einer Milliarde Euro und damit einer zusätzlichen Erhöhung der Zahlungen an die Gemeinden im Jahr 2021 um elf Prozent kann sich sehen lassen“, so Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer.

In dem insgesamt 1,5 Milliarden Euro schweren Hilfspaket sind 100 Millionen für die Stärkung des Strukturfonds vorgesehen. Damit werden für strukturschwache Gemeinden direkte und unbürokratische Hilfe gesichert. „So erhält beispielsweise Alberndorf, inklusive der Mittel aus dem Strukturfond, über 109.000 Euro oder Ziersdorf über 526.000 Euro. In Summe kann jede Gemeinde im Bezirk über 100.000 Euro abholen. Das sind wichtige Mittel um in unsere Gemeinden und unsere Region zu investieren“ fügt Himmelbauer hinzu.