„Ich habe vorher noch nie solche Straftaten begangen. Weil ich keinen Job bekam und dringend Geld brauchte, habe ich meinen Onkel begleitet“, gibt der Tscheche Tomas B. (29) vor Gericht zu, Einbrüche in den Bezirken Hollabrunn und Mistelbach begangen zu haben. Aus Angst habe er sich vor den Taten Mut angetrunken erklärt B., und er beteuert: „Ich war immer besoffen, deshalb kann ich mich an die Tatorte nicht erinnern.“

Verteidigerin Larissa Weingärtner erkämpfte für den 29-Jährigen ein moderates Urteil. | Jutta Hahslinger

Nüchtern war der Onkel und Einbrecherchef Josef P. (46) auch nicht – davon zeugt die brachiale Vorgangsweise bei den Taten: Mit dem Vorschlaghammer zertrümmerte er Fensterscheiben oder Eingangstüren und drang in die Objekte – meist Presshäuser und Wohnstätten – in den Bezirken Hollabrunn (Großkadolz, Hadres und mehrfach in Obritz) und in Mistelbach (mehrfach in Zwingendorf und Wulzeshofen) ein.

P. kann sich im Gegensatz zum Neffen noch gut an die Tatorte erinnern. Er zeigt sich vor Gericht plauderfreudig und kämpft mit einem umfassenden Geständnis um Bonuspunkte.

Für den mehrfach einschlägig vorbestraften 46-Jährigen setzt es vier Jahre Gefängnis, für seinen Gehilfen B. zwei Jahre hinter Gittern. Rechtskräftig.