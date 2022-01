Impfprämie: Vier haben schon die 80

Das von Bundeskanzler Karl Nehammer in der Nationalratssitzung von letzter Woche angekündigte neue Anreiz- und Belohnungspaket für das Überschreiten bestimmter „Impfhürden“ verspricht den Gemeinden Geld. Voraussetzung für die Auszahlung ist eine Impfquote von mindestens 80 Prozent. Noch mehr Geld gibt’s, wenn 85 bzw. 90 Prozent der Gemeindebürger über ein aufrechtes Impfzertifikat verfügen.

Die meisten Gemeinden, die die Quote erfüllen und sich auf den unerwarteten Geldsegen freuen können, befinden sich in Niederösterreich und im Burgenland. Genauere Details sind noch nicht an die Bürgermeister übermittelt worden, man wartet noch auf Information vonseiten des Gemeindebundes. Klar ist jedoch: Von den sechs Pulkautaler Gemeinden haben bereits vier die Impfquote von 80 Prozent überschritten und werden damit einen finanziellen Zuschuss erhalten. Dazu gehören Pernersdorf, Hadres, Mailberg und Seefeld-Kadolz.

„Wer freut sich nicht über überraschende Einnahme?“

Haugsdorf fehlten zuletzt lediglich 0,26 Prozent auf die erste Hürde. „Natürlich wäre es schön, wenn wir zusätzlich Geld bekommen, wer freut sich nicht über eine überraschende Einnahme“, sagt Bürgermeister Andreas Sedlmayer (ÖVP). Das Geld würde man in den Ausbau der Infrastruktur fließen lassen, ergänzt er. Er werde aber auf Ungeimpfte in der Gemeinde angesichts dieses „Zuckerls“ sicherlich keinen Druck ausüben.

Abwarten, was die Impfpflicht bewirkt …

Ganz ähnlich sieht das der Alberndorfer Bürgermeister Christian Hartmann (ÖVP). Auch hier wäre mit der Durchimpfungsrate von 77,22 Prozent der Sprung über 80 Prozent zu schaffen. „In unseren kleinstrukturierten Dörfern stellt sich bald heraus, wer sich impfen lässt und wer nicht.“ Man müsse wohl abwarten, ob die Impfpflicht etwas bewirken könne.

„Vielleicht kommen dann noch zehn Prozent hinzu, aber der harte Kern der Impfgegner wird sich nicht impfen lassen und da helfen auch keine erweiterten Maßnahmen vonseiten der Gemeinde“, ist Hartmann überzeugt.

„Hoffe, dass wir bald zu Normalität zurückkehren“

Als vorläufiger Sieger des „Impfrankings“ im Pulkautal, wenn man so will, geht die Gemeinde Seefeld-Kadolz hervor. Laut dem niederösterreichischen Impfdashboard lag hier die Durchimpfungsquote am Wochenende bei exakt 82,68 Prozent. „Das freut uns sehr, dass wir die höchste Impfrate im Pulkautal haben“, kommentiert Bürgermeister Peter Frühberger (SPÖ) diesen Zwischenstand und ergänzt: „Ich bin froh, dass in unserer Gemeinde viele Menschen der Impfung positiv gegenüberstehen und hoffe, dass wir bald zu einer Normalität im Leben zurückkehren können.“

„Immer wieder auf das Impfen hingewiesen“

In Mailberg sind 80,43 Prozent der Bewohner durchgeimpft, was für die vom Kanzler versprochene Prämie reicht. „Wir haben immer wieder auf das Impfen hingewiesen und am kommenden Donnerstag kommt auch wieder der Impfbus zu uns“, sagt SPÖ-Bürgermeister Herbert Goldinger und freut sich über die hohe Impfbeteiligung in seiner Ortschaft. „Unser Gemeindearzt hat seit letztem Dezember viele Impfungen durchgeführt.“

Noch keine Idee für Verwendung der Prämie

Ähnlich zufrieden kann der Hadreser Bürgermeister Josef Fürnkranz (ÖVP) mit einer Impfquote von 81,81 Prozent sein. „Wir würden um die 17.000 Euro für die Gemeinde bekommen“, hat er sich errechnet; aber er habe noch keine konkrete Idee, welche Investition in der Gemeinde damit getätigt werden soll. „Zu überraschend ist die Ankündigung einer Belohnung in Form der Impfprämie gekommen“, lacht der Ortschef.

Kritische Stimme von Pernersdorfs Ortschef

Etwas kritischer äußert sich Johann Kettler (ÖVP), Bürgermeister von Pernersdorf, wo eine Durchimpfungsrate von 80,10 Prozent vorliegt. „Selbstverständlich freut man sich über einen unerwarteten Geldsegen. In diesem Fall erscheint mir jedoch die Quelle dieses Füllhorns sehr zweifelhaft. Wäre es nicht, neben vielen anderen Aufgaben, auch Aufgabe unseres Staates, Geld in das Gesundheitssystem zu investieren?“

