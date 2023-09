Mit dem Traktor auf den Spuren von Simon Polt

Herbert Krautwurm ist geprüfter Polt-Führer und kennt als Film-Double der legendären Figur Simon Polt, die Alfred Komarek erschaffen hat, natürlich die Drehorte der Krimiserie „Polt“ sehr gut. Das bewies er bei einer Rundfahrt zu den Polt-Drehorten.

Mit dem geübten Traktorfahrer und Kellergassenführer Otmar Krautwurm ging es für die Teilnehmer vom Untermarkersdorfer Himmelbauer-Presshaus, das im Film in Höllenbauer umbenannt wurde, nach Alberndorf und weiter nach Haugsdorf, wo am Hutberg eine kleine Rast eingelegt wurde. Zurück führte die Traktorfahrt zur Untermarkersdorfer Anhöhe dicht an der Staatsgrenze, da ist ein Rastplatz mit Kunst und Aussicht. Eine schöne Mariensäule steht da, auch als Urlauberkreuz bekannt - denn die Wallfahrer wurden früher als „Urlauber“ bezeichnet. Gegenüber stehen archaisch anmutende Gebilde aus Stahlbeton im Weingarten, ein Werk des israelischen Künstlers Joav Weiss. Hier ist der Blick ins Pulkautal geprägt von viel Himmel und Rebenhängen.

Nach so viel Schauen und Reden ging es zur Jause weiter in die Kellertrift, wo die Bio-Winzerin und Kellergassenführerin Elisabeth Himmelbauer die Gäste, unter ihnen der Röschitzer Bürgermeister Christian Krottendorfer, der Regionalleiter der Caritas Weinviertel Thomas Krottendorfer und NÖN-Mitarbeiter Franz Enzmann, schon erwartete. Die beiden Röschitzer waren begeistert von der Landschaft und den interessanten Ausführungen vom Köllamaunn Herbert Krautwurm und Polt-Krimi-Experten Franz Enzmann.