„Ich war das nicht!“ – „Es geht bei Ihnen um einiges!“ – „Ja gut, ich war’s.“ So begann eine Gerichtsverhandlung wegen Sachbeschädigung am Hollabrunner Bezirksgericht. Die Angeklagte (56) aus dem Pulkautal ist keine Unbekannte für Richter Erhard Neubauer; drei Vorstrafen hat die Frau vorzuweisen.

Jetzt wurde ihr vorgeworfen, eine Eingangstür und ein Fenster mit Steinen beworfen zu haben, sodass ein Schaden von 190 Euro entstand. Abwechselnd bestritt sie die Tat, um sie im nächsten Satz doch wieder zuzugeben. Warum sie das tat? „Mir geht das am Nerv!“, wollte sie die Verhandlung hinter sich bringen. Doch Neubauer ließ nicht locker.

An diesem Tag im November habe sie etwa vier große Bier und drei kleine Spritzer getrunken. „Ich war leicht alkoholisiert“, erklärte die 56-Jährige. Das Opfer sah das anders: „Sie war ganz schön beinand’“, sagte der 54-Jährige im Zeugenstand. Die Frau sei so betrunken gewesen, dass sie nicht mehr gewusst habe, was sie tat.

„Er beschimpft und sekkiert mich dauernd“

Sie sei unaufgefordert nach Hause gegangen und habe keine Steine geworfen, erklärte die Angeklagte dann wieder. Wie kam’s dann zu den kaputten Scheiben? „Er hat das selbst gemacht. Er will mir das z’ Fleiß machen“, meinte die Pulkautalerin. „Er sekkiert und beschimpft mich dauernd.“

Der Mann schilderte es umgekehrt. Die Angeklagte habe ihn gebeten, ihren Kamin zu reparieren. Als er ablehnte, sei sie bereits alkoholisiert zu ihm gekommen und habe noch einen halben Liter Wein getrunken. Die Aufforderung, zu gehen, habe sie nicht ernst genommen. Erst als ihr Hund hinaus musste, ging sie mit. „Da hab’ ich schnell die Tür zugesperrt“, erläuterte der 54-Jährige.

Daraufhin habe die Angeklagte gegen die Tür geschlagen. Dabei sei die mittlere Glasscheibe kaputtgegangen und er habe die Polizei gerufen. Als diese wieder weg war, habe die Frau Tür und Fenster mit Steinen beworfen. „Ich hab’s genau gesehen, ich stand ja am Fenster.“ Auch eine Nachbarin habe den nächtlichen Vorfall beobachtet.

Er selbst sei nicht alkoholisiert gewesen, beteuerte der 54-Jährige. Dieser Satz entlockte der Angeklagten ein lautes Lachen. Von ihrem Recht, Fragen zu stellen, machte sie nicht Gebrauch: „Ich hab’ keine Fragen. Ich will a Ruh’ von dem Trottel!“ Die 56-Jährige blieb dabei: Der Mann habe selbst seine Scheiben beschädigt. „Ich will einen Freispruch! Ich war’s ja nicht.“

Doch der Richter hatte „überhaupt keinen Zweifel“ an ihrer Schuld und verurteilte die Frau – zwei ihrer Vorstrafen sind einschlägig – zu einer zweimonatigen Gefängnisstrafe.