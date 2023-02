Nach Angriff auf Pensionisten: "Psychose ist mit mir durchgegangen"

Ein Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg hatte über die Unterbringung eines 63-Jährigen in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher zu befinden. Die sogenannte Anlasstat fand am 31. Mai letzten Jahres im Pulkautal statt.

An dem Tag soll er mit seinem Pkw einen Nachbarn, der sein zweijähriges Enkelkind im Arm hielt, insgesamt dreimal versucht haben, anzufahren. Das würde die Delikte der versuchten schweren Körperverletzung und der gefährlichen Drohung erfüllen, so die Staatsanwaltschaft.

Nachdem seiner Tat aber eine schwere psychische Störung, nämlich eine paranoide Schizophrenie, zugrunde liegt, ging es bei der Verhandlung nicht darum, eine Strafe für den Mann zu finden, sondern zu entscheiden, ob er untergebracht werden soll. Der vorsitzende Richter Franz Furtner sah sich einem durchaus geständigen 63-Jährigen gegenüber, der aber jede Absicht abstritt, den Nachbarn verletzt haben zu wollen.

Das Motiv blieb unklar

Weniger informativ verlief die Befragung, wenn es um das Motiv für die Tat ging. Das siedelte der Pensionist sehr dubios in einer Verschwörung der Dorfgemeinschaft an, von der sich sein späteres Opfer habe aufwiegeln lassen. Was ihm der Mann aber konkret vorher getan hätte, blieb unklar. Auf das Kleinkind angesprochen, das sein Opfer bei zumindest einem Angriff im Arm hielt, hatte der 63-Jährige auch seine eigene - krankheitsbedingte - Wahrnehmung. Dieses hätte der Mann als "Schutzschild" verwendet.

"Es ist die Psychose, die mit ihm durchgegangen ist", beschrieb Gerichtspsychiater Peter Hofmann für die Schöffen verständlich, in welchem Zustand sich der 63-Jährige damals im Mai befand. Bereits 2004 wurde im Tullner Klinikum eine psychische Störung bei dem Mann diagnostiziert - "sonst nichts, seitdem", so der Sachverständige. Es liege im Wesen der Krankheit, dass sich die Symptome zuspitzen, und in einem Vorfall wie dem gegenständlichen entladen.

Pensionist wird seit sechs Wochen behandelt

Hofmann attestierte dem Pensionisten auch Fortschritte, seit er seit sechs Wochen im Klinikum Mauer vorläufig angehalten und dort behandelt wird. Aber sowohl der Gutachter, als auch der Oberarzt der Klinik, vertraten die Meinung, dass es zu diesem Zeitpunkt zu früh wäre, den 63-Jährigen bedingt zu entlassen.

Das sah auch der Schöffensenat so, der die Unterbringung des Mannes anordnete. "Momentan ist es vielleicht wirklich besser so", riet ihm sein Erwachsenenvertreter und Verteidiger Dieter Berthold und verhalf dem Urteil so zur Rechtskraft.

