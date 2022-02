Pater Placidus: "Menschen fehlt derzeit die Lust für große Pläne"

Seit Anfang des Jahres sind alle neun Pfarren im Pfarrverband Pulkautal zusammengelegt. Geleitet wird der neue Pfarrverband von Dechant Placidus Leeb. Seine Amtseinführung wurde jüngst bei der Visitationsmesse mit Weihbischof Stephan Turnovszky in der Jetzelsdorfer Kirche gefeiert. Die NÖN hat ihn zu einem Gespräch über Corona, Jugend in der Kirche und die Pfarrgemeinderatswahl getroffen.

NÖN: Ihre Amtsübernahme fällt in eine schwierige Zeit. Von den Lockdowns waren auch die Kirchen betroffen. Wie werden die aktuellen Corona-Maßnahmen gehandhabt?

Placidus Leeb: Die Kirche befolgt die gesetzlichen Regelungen am Arbeitsplatz, also die 3G-Regelung. Auch Priester und Helfer müssen während des Gottesdienstes die 3G-Regeln einhalten. Aber den Gottesdienst kann jeder mit Maske und entsprechendem Abstandhalten besuchen. Es gibt keine Überprüfung der 2G- oder 3G-Regeln am Kircheneingang.

Die Corona-Impfung spaltet die Gesellschaft. Beobachten Sie diese Spaltung auch innerhalb der Kirche?

Leeb: Wir haben alle gehofft, dass Corona bald vorbei ist, leider haben wir uns geirrt. So wie in jeder Gemeinschaft, in jeder Familie, so gibt es auch innerhalb der Pfarren und unter meinen Mitbrüdern im Kloster Diskussionen und Bedenken gegenüber dem Impfen. Die Gründe sind sehr unterschiedlich, etwa, dass man sich etwas nicht aufzwingen lässt. Oder, dass man sich mit den neuen mRNA-Impfstoffen nicht impfen lassen will, weil hier Stammzellen verwendet werden und man daher aus ethischen Gründen die Impfung ablehnt, oder weil man lieber auf einen Totimpfstoff warten will.

Wie kann man einer solchen Spaltung entgegenwirken?

Leeb: Besonders schlimm ist es, wenn es innerhalb der Familie zu Spaltungen kommt oder Freundschaften aufgekündigt werden. Meiner Meinung nach sollte man, auch wenn unterschiedliche Auffassungen vertreten werden, Beziehungen zu den Mitmenschen nicht abbrechen.

Sind schon Menschen mit diesem Konfliktthema zu Ihnen gekommen?

Leeb: Ja, das kommt vor, und das ist sehr schwer zu ertragen, wenn es innerhalb einer Familie passiert. Oft ist eine dritte Person davon betroffen, die zwischen den Fronten steht und die Beziehungen zu keinem in der Familie aufgeben will.

Was ist für Sie als Pfarrverbandleiter die besondere Herausforderung ?

Leeb: Natürlich macht man sich viele Gedanken im Vorfeld, ob man das alles schaffen kann. Vor allem, bei neun Pfarren den Überblick zu behalten. Es ist für mich mehr organisatorischer Aufwand, etwas mehr Verwaltung, und ich kann damit weniger Zeit der direkten Seelsorge widmen. Weil ich die Vorbereitung auf die Erstkommunion und Firmung nicht mehr selber mache, leidet der Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen.

Wie sieht es mit der Jugend in der Kirche aus?

Leeb: Es ist schwierig, weil gerade im Pulkautal viele junge Menschen pendeln, und am Wochenende konzentrieren sich dann alle Aktivitäten, wie Feuerwehr, Musik usw. Was sehr gut funktioniert, sind punktuelle Veranstaltungen, wie das Kinder-Sommerlager oder die Jugendgottesdienste, da haben wir meistens kein Problem, junge Erwachsene im Alter von 20 bis 25 Jahren dafür zu gewinnen. Für die Jugendlichen ab 14 Jahren veranstalten wir ein spezielles Wochenende im Sommer. Für die Volksschulkinder gibt es die katholische Jungschar in Haugsdorf und Pfaffendorf, in Jetzelsdorf pausiert derzeit aufgrund von Corona die Tätigkeit der Jungschar.

Vor Kurzem ist eine sehr professionell gestaltete Pulkautaler Pfarrzeitung erschienen.

Leeb: Dass wir jetzt die Möglichkeit haben, eine 28-seitige Zeitung herauszugeben, ist einer der positiven Effekte eines größeren Pfarrverbandes. In der ersten Ausgabe war es für das Redaktionsteam sehr wichtig, dass sich alle neun Pfarreien und Seelsorger vorstellen. In den nächsten Ausgaben sollen auch Beiträge, die sich mit verschiedenen Themen aus sozial-gesellschaftlichen oder theologisch-philosophischen Bereichen befassen, erscheinen.

Am 20. März finden die Wahlen der Pfarrgemeinderäte statt. Was ist neu?

Leeb: Dass es einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat für das ganze Pulkautal geben wird. In der Pfarrei wird es aber einen sogenannten Gemeindeausschuss geben, der sich um das kirchliche Leben im jeweiligen Ort kümmert. Aus jedem Gemeindeausschuss werden zwei Mitglieder für den gemeinsamen Pfarrgemeinderat gewählt.

Ist es diesmal schwieriger, Pfarrgemeinderäte zu finden?

Leeb: Ja, und das hängt ebenfalls mit Corona zusammen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen war es manchmal schwer, einen Konsens zu finden. Irgendwie ist die Luft draußen. Ich merke, dass derzeit die Lust für große Pläne bei den Menschen fehlt. Wenn die Pandemie vorbei ist, wird die Arbeit im Pfarrgemeinderat sicherlich wieder einfacher, davon bin ich überzeugt.

