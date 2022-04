Winzer wollen Blauen Portugieser vor dem Aussterben bewahren

Werbung

Noch vor 40 Jahren war der Blaue Portugieser eine der meist angebauten Rotweinsorten Österreichs. „Bei uns in der Gegend gab es kaum Betriebe, die ihn nicht angebaut haben. Manche haben sogar ausschließlich Blauen Portugieser produziert“, erzählt Jungwinzerin Anna Schöfmann über jene Rebsorte, die nun von „Slow Food International“ als bedroht und schützenswert eingestuft wurde.

In den vergangenen Jahren – besonders zwischen 2015 und 2020 – sind 60 Prozent der Anbaufläche des Blauen Portugiesers weggefallen. Heute ist er zu einem Nischenprodukt geworden. Eine Problematik, die mehr als die Rebsorte betrifft, wie Michael Vesely vom Slow Food Village Retz meint: „Stirbt der Blaue Portugieser im Retzer Land und im Pulkautal aus, stirbt ein Stück österreichische Identität.“

So sieht das auch Anna Schöfmann: „Wenn den Blauen Portugieser keiner mehr anbaut, geht das genetische Gut der Pflanzen verloren. Man kann das also wirklich im Sinne der Arche Noah sehen, warum diese Rebsorte geschützt werden muss“, meint die Haugsdorferin.

Sollte der Blaue Portugieser im nördlichen Weinviertel tatsächlich verloren gehen, könnten neue Reben aus anderen Anbaugebieten angeschafft werden, so Schöfmann. Diese wären jedoch nicht an das Klima in unserer Region angepasst, was unter anderem Auswirkungen auf den Geschmack des fertigen Weines hätte.

„Für uns Winzer stellt die Rebsorte eine große Herausforderung dar, denn im Weingarten ist sie eine Diva. Deshalb ersetzen sie viele Weinbauern durch pflegeleichte Sorten“, schildert Schöfmann weiter. Um einen anständigen Blauen Portugieser erzeugen zu können, müsse man weit mehr Zeit im Weingarten verbringen als bei anderen Sorten. Unter anderem sei die besonders dünne Schale der Trauben dafür verantwortlich.

Wein-Eigenschaften, die ganz klar im Trend liegen

Viele würden deshalb immer häufiger auf den Blauen Portugieser verzichten, obwohl er im Weintrend liegt: Geringerer Alkoholgehalt, leichter im Geschmack und weniger Tannine sind Eigenschaften, die derzeit immer größeren Anklang finden. Genau das, was den Blauen Portugieser ausmacht. Zusätzlich würden autochthone, regionale Weine immer beliebter. Auch das erfüllt der Blaue Portugieser im Retzer Land und Pulkautal zweifellos.

Mit der Aufnahme in die Arche des Geschmacks soll der ehemals beliebte Rotwein eine neue Chance bekommen. „Er wird bestimmt ein Nischenwein bleiben, aber das macht nichts. Wichtig ist, dass die Sorte erhalten bleibt.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.