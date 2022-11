Windpark Wullersdorf eingereicht: Betreiber sind zuversichtlich

Weniger Anlagen, mehr Abstand: Vor mehr als zwei Jahren kündigte die Windkraft Simonsfeld ein neues Windpark-Projekt auf Wullersdorfer Gemeindegebiet an – mit größerem Abstand zu den Dörfern und nur fünf statt der ursprünglich acht geplanten Anlagen. Im Oktober wurde nun ein Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach dem UVP-Gesetz ans Land NÖ übermittelt.

Wie die NÖN damals berichtete, plant die Windpark Wullersdorf GmbH fünf Windenergieanlagen südlich des Locatelli-Waldes. Die Standorte liegen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen nordwestlich von Immendorf. Im Antrag ist angeführt, dass die Gemeinden Haugsdorf, Guntersdorf, Pernersdorf, Hadres, Seefeld-Kadolz, Großharras sowie Laa an der Thaya von der Zuwegung, Eiswarnleuchten und Kabelleitungen betroffen sind. Die Windenergieanlagen der Type Nordex weisen laut dem Schreiben einen Rotordurchmesser von 163 Metern und eine Nabenhöhe von 164 Metern auf. Die Gesamtnennleistung des Windparks würde demnach 34 MW betragen, der jährliche Ertrag rund 80.000 MWh/Jahr.

Mit dem produzierten Strom soll unter anderem die Jungbunzlauer Austria AG in Wulzeshofen mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Angeschlossen werden soll der Windpark an die Umspannwerke in Pernhofen und Peigarten.

Bei der Windkraft Simonsfeld zeigt man sich zuversichtlich, dass es grünes Licht für das Projekt geben wird. Immerhin gebe es klare Signale vom Land NÖ, dass ohne den Ausbau erneuerbarer Energie keine Energiewende gelingen kann. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf brach erst kürzlich eine Lanze für die Verdichtung von Windparks und Repowering – jedoch ohne vorgegebene Kriterien aufzuweichen.

Auf die Einreichung des Antrags folgt eine Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung, die voraussichtlich einige Monate in Anspruch nehmen wird.

Wullersdorfs Bürgermeister Richard Hogl zeigte sich vor zwei Jahren froh, dass das Projekt wieder zum Leben erweckt wird. Aktuell habe er keine neuen Informationen, erklärte er auf NÖN-Anfrage. Doch die Projektgegner, die sich vor allem im Pulkautal formiert haben, stehen schon wieder in den Startlöchern. Ihnen geht es vor allem ums Landschaftsbild sowie um mögliche Beschädigungen von Drainagen.

„Enttechnisierte“ Gegend soll bleiben

Gemeinden sollen mit Zahlungen gelockt werden, wie Alberndorfs Bürgermeister Christian Hartmann weiß. Er ist mit seiner Gemeinde zwar nicht unmittelbar betroffen, aber bekennender Windrad-Gegner. Das Pulkautal sei noch unverbraucht, wenn Touristen hierher kommen, wollen sie „enttechnisiert werden“, wie der Gemeindechef es nennt. Niemand wolle dann von der idyllischen Kellergasse auf die Windräder auf Wullersdorfer Gemeindegebiet blicken. „Hier wird nur unter anderem Namen eine Suppe wieder aufgewärmt, von der unter Handschlag versprochen wurde, dass sie nicht kommt.“

„Verstehe Bürgermeister, es geht um viel Kohle“

Jetzt ist der Bürgermeister dran, Parteienstellung zu erhalten. Rückendeckung hat er hier durch einen gültigen Gemeinderatsbeschluss, der besagt, dass dieses Windpark-Projekt von den Alberndorfern nicht gewollt wird. Hier würden nicht alle Pulkautal-Gemeinden an einem Strang ziehen. „Ich verstehe die Bürgermeister schon, da geht’s ja um Kohle“, so Hartmann.

Was Hartmann ärgert: „Früher war es noch eine richtige UVP, jetzt ist es eine Papiergeschichte, bei der Akten über Schreibtische hin und her gehen. Damit wurde versucht, die Fangzähne des Tigers zu reißen.“

Sturmtief zieht auf

