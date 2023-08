„ASHtival“: Wilder Tag voller Punkrock-Power in Hollabrunn

Um 15 Uhr geht's am 19. August im und um den Alten Schlachthof herum los. Dann öffnet das „ASHtival“ seine Pforten und Punkrock-Fans werden sicher in Scharen strömen. Auch weil sich in der Szene rumgesprochen hat, dass es das Lineup in sich hat. Mit „Chefdenker“ hält der „Asozialdarwinismus“ Einzug auf dem Festgelände. Als Hauptact ist die Band in der Punk-Szene seit über 20 Jahren eine Marke.

Das Geheimnis ihres Erfolgs erklärt Sänger Guido vom Flockenberg so: „Während viele Künstler ihren eigenen Weg gehen, gehen ,Chefdenker' einfach gar keinen Weg.“ Nichtsdestoweniger erwarten die Fans von „Chefdenker“ eine explosive Show, „die sie aus den Socken hauen wird.“ Auch sonst ist mit den Bands March, 3deutige Aussage und Irokäse für punkige Sounds, die die Bühne zum Beben bringen werden, gesorgt.

„Living Rock‘n‘Roll Sisterhood since 2019“, sagen die fünf Frauen von „Vulvarine“ stolz über sich. Auf die liebevoll-rebellische Band dürfen sich Fans am 19. August im Alten Schlachthof freuen. „Be ready for the V!“ Foto: GRöli Music

Ein zweites Highlight des Festivals sind die fünf Musikerinnen von „Vulvarine“. Mit ihrem „Vulvarock“ vermengen sie in einem Zug Punk, Hard Rock, Blues und High-Energy-Rock’n’Roll. Eines wollen die Frauen aber vor allem sein: empowering. Also rasch die Lederjacke gepackt und ab zum Alten Schlachthof! Für den kulinarischen Genuss ist natürlich gesorgt. Leckere Speisen und eiskalte Getränke warten auf die „ASHtival“-Fans. Der Eintritt für unter 18-Jährige ist frei.