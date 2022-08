Hollabrunner Gastronom ist überzeugt: "Wir müssen uns daran gewöhnen"

Werbung

Die Quarantäne für Corona-Infizierte ist mit 1. August gefallen, sie gelten als arbeitsfähig. Die NÖN fragte im Bezirk nach, wie in der Praxis mit dieser Regelung umgegangen wird.

Bei der Gemeinde Hollabrunn wurden all die neuen Vorschriften an das Personal weitergegeben, wie Stadtamtsdirektor Franz Stockinger erzählt: „Wir haben aber explizit darauf hingewiesen, dass bei vorhandenen Symptomen eine Krankschreibung notwendig ist.“ Im Vordergrund stehe die Nicht-Gefährdung anderer Mitarbeiter. Wenn aber ein symptomloser Angestellter doch beschließe, zur Arbeit zu kommen, treffe man organisatorische Vorsorge im Büro. „Positive würden dann nicht unbedingt in einem Raum mit mehreren Personen sitzen, sondern mit Maske irgendwo einen Einzelplatz bekommen“, erklärt Stockinger.

Dass Ersatzzahlungen für Corona-bedingte Ausfälle ab jetzt nicht mehr vom Bund übernommen werden, werde laut Stockinger aus Dienstgeberseite „nicht gerade positiv gesehen“. Früher konnte man auf Nummer sicher gehen, da jeder, der positiv getestet wurde, aufgrund des Bescheids zuhause bleiben konnte. „Trotzdem muss es einem bewusst sein, dass diese Leistungen nun auch mal ein Ende finden müssen“, meint der Hollabrunner Personalchef.

Eine neue Verordnung trat in der Gastronomie ebenfalls in Kraft. Künftig dürfen Infizierte etwa ein Lokal besuchen, doch Speisen und Getränke dürfen nicht konsumiert werden, da die Maske nicht abgenommen werden darf. Der Hollabrunner Gastronom Jürgen Authried befindet diese Maßnahme für realitätsfern: „So etwas passiert doch in der Praxis nicht. Es wird sich keiner in ein Lokal setzen und nichts konsumieren.“

Wenn jemand von seinem Personal einen positiven Corona-Befund hat, werde die Person jedenfalls „nicht gezwungen“ arbeiten zu gehen. Außerhalb der Gastronomie, wo das Personal wenig Kundenkontakt hat, sei diese Vorschrift eher ausführbar, meint Authried. „Das setzt nur den Gast und das Personal unter Stress“, meint der „Mocca Lounge“-Chef im NÖN-Gespräch.

Frisörin trägt Maske bei direktem Kundenkontakt

Muss man sich also vor mehr Ansteckungen gerade bei Großveranstaltungen fürchten? Authried, der auch als diesjähriger Initiator der „Sommerwiesn“, die am Wochenende über die Bühne geht, agiert, sieht die Situation eher gelassen: „Ich werde es weder verhindern noch begünstigen noch unterbinden können.“

Dass es bei größeren Veranstaltungen zu mehr Infektionen als sonst kommt, glaubt Authried nicht. Der Gastronom appelliert somit an die Eigenverantwortung der Gäste: „Wir müssen einfach lernen damit zu leben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig im weiteren Umgang mit dem Virus.“

Die Sitzendorfer Friseurin Karin Nimmervoll kennt die genauen Quarantäne-Bestimmungen noch nicht im Detail. „Wir haben firmenintern die Regelung, dass in bestimmten Situationen im Umgang mit Kunden eine FFP2-Maske getragen wird“, wird im Sitzendorfer Salon seit der Krise auf Nummer sicher gegangen, wenn die Frisörinnen direkten Kontakt mit Kunden haben.

