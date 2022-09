Junge Talente mit ersten Schritten zur Musical-Karriere

Kinder und Jugendliche aus dem Hollabrunner Raum genossen es sichtlich, an dem Stück mit großen und kleineren Rollen mitzuwirken. Ihnen standen dabei Profis wie Regisseur Nikolaus Stich oder Musicaldarsteller Jakob Wirnsperger zur Seite.

Im August begannen die ersten Proben im Zuge von Workshops in Hollabrunn. Juci Janoska kehrt immer wieder gerne hierher zurück: „In Hollabrunn gibt es wirklich viele Talente!“ Marlena Gräf (15) aus Kammersdorf schlüpfte zum dritten Mal in die Rolle der Titelheldin Lilly. „Rabauki ist wie eine Familie. Man hat die Chance, dass man auf der Bühne steht – und wirklich jeder kann mitmachen!“, ermutigt sie zum Ausprobieren.

Ihr „außerirdisches“ Pendant Lupo wurde von dem 13-jährigen Bisamberger Tobias Müller gespielt. Beide könnten es sich vorstellen, später beruflich auf der Bühne zu stehen.

Kinder sollen Lösungen aufgezeigt werden

Das Musical mit mitreißenden Liedern und lustigen Texten komponierte Janoska gemeinsam mit ihrem Bruder Albin. Sie will mit ihren Stücken Kindern Lösungen zu schwierigen Themen aufzeigen. Dieses Mal ging es um Mobbing in der Schule. Lilly fühlt sich wie von einem anderen Stern. Sie wird von ihren Klassenkameraden ausgegrenzt und gehänselt. So geht es auch dem stotternden Alien-Buben Lupo, der mit seinem UFO abstürzt.

Durch die verzauberte „Aliensuppe“ ist es Lilly möglich, mit Lupo zu kommunizieren. Beim gemeinsamen Musizieren finden sie heraus, dass Lupo beim Singen gar nicht stottert und dass Lilly ihr inneres Leuchten mit ihrer Leidenschaft Musik hervorbringen kann. Dieses Leuchten dient gleichzeitig als Antrieb für Lupos UFO. „Alle können strahlen wie ein Stern, sprühen wie ein Feuerwerk“, sangen die Rabaukis voller Überzeugung.

2023 ist für "Rabauki" ein Jubiläumsjahr

Auch 2023 können Kinder ab sieben Jahren beim nächsten Lilly-Musical mitmachen, dann steht sogar „Zehn Jahre Rabauki in Hollabrunn“ am Programm. Wie es danach weitergehen wird, sei allerdings ungewiss, weil man noch auf der Suche nach neuen Sponsoren ist. „Das wäre schade für dieses großartige Projekt“, hofft auch Vizebürgermeister Kornelius Schneider auf ein Fortbestehen. Immerhin gab’s im Anschluss an die Aufführung eine Spende der Kiwanis in Höhe von 1.250 Euro.

Rabauki-Kinder aus Hollabrunn:

Marlena Gräf, Tobias Müller, Raphaela Authried, Lisa Lang, Mara Bahnholzer, Theresia Bouchal, Veronika Bouchal, Tanja Brauneis, Freyja Crisistelli-Falk, Natalie Gasser, Antonia Gessl, Annabelle Gruber, Emilia Gruber, Theo Hoffmann, Eleonore Kauer, Nina Mach, Julia Mantler, Paula Margetich, Valentin Niedermeyer, Emily Ptak, Tim Rihacek, Juliana Ronacher, Clarissa Rupp, Mariella Rupp, Theresa Schöfmann, Kathrin Schörg, Lea Schwächerl, Lea Steiner, Sara Steiner, Lilly Völker, Alba Weber, Rosa Weiß, Antonia Zauner, Lena Zeitlberger.

