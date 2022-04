Hollabrunner organisiert "Race for Humanity" für Ukraine

Werbung

Mitte Dezember gründete Alexander Antonowicz den Verein „Trailwerk Weinviertel“, um den Bau legaler Mountainbike-Strecken im Weinviertel zu fördern. Nun organisiert er über den Verein – in Kooperation mit der Caritas – das „Race for Humanity“, bei dem Spenden für die Ukraine gesammelt werden sollen.

„Viele Unternehmen wollen nicht damit in Verbindung gebracht werden, dass sie gegen Russland sind“, erzählt Antonowicz über anfängliche Schwierigkeiten. Es sei ihnen zu politisch. „Wir sind aber kein politisches Projekt, sondern ein solidarisches. Wenn ein Unternehmen seine Spenden an Bedingungen bindet, frage ich mich, ob ich dessen Geld für diesen Zweck überhaupt nehmen sollte“, meint der 28-Jährige.

Regionale Betriebe helfen gerne

Besonders regionale Betriebe würden jedoch sehr gerne helfen, freut er sich: „Die Radschmiede Hollabrunn hat zum Beispiel die Kosten für die Website übernommen.“ Über die Plattform können Teilnehmer und deren Unterstützer nun direkt Pakete erwerben und spenden. Durch die Zusammenarbeit mit der Caritas sei die Kooperation ohne weitere Fixkosten möglich. „Ich bin sehr dankbar für alle, die mich bisher unterstützt haben. Ohne sie wär’s nicht gegangen“, betont der ehemalige Schüler des Erzbischöflichen Gymnasiums.

Und so funktioniert’s: Einen Monat, von 8. April bis 8. Mai, haben Teilnehmer Zeit, eine Strecke von 600 oder 1.340 Kilometer per Rad zurückzulegen – also umgerechnet die Distanzen von Wien bis zur ukrainischen Grenze oder von Wien bis nach Kiew. „Startgeld“ ist der Erwerb von mindestens einem Spendenpaket. „Es geht aber nicht darum, dass man die Strecke schaffen muss. Die Leute sollen es als eine Challenge für sich selbst sehen. Während sie das tun, sollen eben Spenden gesammelt werden“, erklärt Antonowicz.

Gemessen wird die gefahrene Strecke über die App „Strava“, die ähnlich wie „Runtastic“ funktioniert. Während geradelt wird, sollen Teilnehmer ihre Aktivitäten auf Social Media posten und zum Spenden aufrufen: „Quasi nach dem Motto: Ich schwitze, ihr spendet. Man kann also das Race for Humanity unterstützen, ohne selber fahren zu müssen“, erklärt Antonowicz.

Anmeldung und Spenden sind hier möglich:

www.raiseforhumanity.org

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.