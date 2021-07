Zwei Schulen aus Hollabrunn waren beim "BikeRider"-Wettbewerb ganz vorne mit dabei. Dies ist der erste und einzige Radwettbewerb für Oberstufen und findet im Rahmen der RADLand-Kampagne "Nö radelt" statt. Jugendliche wurden hier animiert, Schul- und Freizeitwege so oft wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ihre Lehrer radelten mit gutem Beispiel voran.

Mehr als 51.000 Kilometer wurden in Niederösterreich innerhalb von drei Monaten "erradelt". 9.200 Rad-Kilometer gehen davon auf die Kappe des BG/BRG Hollabrunn. Besonders aktiv war hier auch das Konferenzzimmer: Etwa ein Viertel der Lehrer trat gemeinsam mit den Oberstufenschülern in die Pedale. Das zahlte sich aus: Die Schule erreichte den dritten Platz im NÖ-Ranking. Außerdem holte Initiator Christian Eichhorn bei der Early-Bird-Verlosung beim Auftakt der Aktion 200 Euro "RADLgeld" für seine Schule.

Die HTL Hollabrunn trat ebenfalls fleißig in die Pedal und schaffte 4.400 Kilometer. Ein mit 100 Euro dotierter Klassenpreis ging an die Klasse 4 AHMBT. Roland Spulak, der als Sport- und Mathelehrer die Organisation übernommen hatte, meint: „Corona macht die Abwicklung von Sportunterricht in der Schule schwierig. Radfahren geht aber eigentlich immer, macht Spaß und sorgt für die notwendige Bewegung.“

Insgesamt beteiligten sich 100 Klassen an diesem Wettbewerb. Projektleiterin Nina Oezelt vom Klimabündnis, das diese Initiative betreute, freute sich, dass die Aktion in Hollabrunn so gut angenommen wurde: „Die Teilnehmer demonstrieren täglich aktiven Klimaschutz, indem sie CO2 einsparen – und halten sich gleichzeitig fit.“