Mehr als 30 Rennradfahrer werden sich am 9. November auf den Weg von Poysdorf nach Hollabrunn machen, um eine Fackelfahrt für das im Juni stattfindende Nostalgierennen „In Velo Veritas“ zu unternehmen. Nach 60 Kilometern über die Weinviertler Hügel werden sie gegen 13.30 Uhr am Hauptplatz erwartet. Hier wird das Feuer, das mit der Veranstaltung in den letzten acht Jahren im Weinviertel entfacht wurde, symbolisch ankommen. Othmar Ruby, Obmann des Radpsortclubs Hollabrunn, ruft alle Rennradfahrer der Umgebung auf, „uns ein Stück des Weges zu begleiten“.

Studenten der Universität für Angewandte Kunst werden mitfahren und bei der Schwarzen Katze am Hauptplatz eine Radskulptur aufbauen.

Die beliebte Rundfahrt auf klassischen Rennrädern wird am 6. und 7. Juni 2020 in der Alten Mühle ihre Zelte aufschlagen.