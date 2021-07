Sportlich zeigten sich dieser Tage die Mitglieder des niederösterreichischen Landtagsklubs. Treff- und Ausgangspunkt für den Radausflug war in der Hadreser Kellergasse am Wohlfühlplatz. Gut gelaunt kamen die Teilnehmerim Bus in der Kellergasse an. Sogleich wurden die in einem Anhänger mitgebrachten Fahrräder verteilt.

Die Teilnehmer erschienen im einheitlichen „Sportland NÖ“-Dress in den gelb-blauen Landesfarben. Die Tour startet kurz nach 10 Uhr. Zuvor gab es kühle Erfrischungen für die Gäste, serviert von Bürgermeister Josef Fürnkranz und seinem Vize Erich Greil. Zur Überraschung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gab es für sie sogar frisch gebrühten Kaffee.

Dann radelte die Gruppe zuerst in Richtung Obritzer Kellergasse, um in Mailberg beim Weindomizil Hagn einen ersten Stopp für ein spätes Frühstück einzulegen. Bei über 30 Grad führte die Tour weiter zum eigentlichen Zielort: Großharras, dem Heimatort der Landeshauptfrau im Bezirk Mistelbach.