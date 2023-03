Brandlhof Programm 2023: Spinnen nur Anfänger?

Das vielfältige Jahresprogramm der Volkskultur NÖ ist erschienen. 28 Veranstaltungen und das Theaterstück „Das Gespenst von Canterville“ der Bühne Weinviertel wird es 2023 in dem Denkmalhof geben. Saisonstart ist am 2. April mit dem Ostermarkt.

Der Markt bietet alles, was zu Ostern passt. Lebkuchen wird verziert und ein Ratschenbauer zeigt, wie der hölzerne Glockenersatz entsteht. Kinder können nachmittags Palmbuschen binden.

Im Mai folgt ein Garten- und Pflanzenmarkt. Kinder können unter Anleitung eine kleine Trockensteinmauer bauen. Im Juli steht die beliebte Trachtenbörse am Programm. Am 1. Oktober findet der Kinder-Handwerksmarkt statt. Hier schlüpfen Jugendliche in die Rolle des Vermittlers: Ein 15-jähriger Bursche zeigt die Kunst des Korbflechtens, eine junge Dame dreht gekonnt ihre Fäden am Spinnrad.

Kurse zu Sensenmähen und originellem Reparieren

Bei einer Keramikerin können sich Jung und Alt beim sogenannten Freidrehen versuchen und ihr individuelles Schüsserl gestalten. Ein Mini-Schmied aus Tschechien kommt mit seinem Amboss und beweist, dass beim Schmieden der Funke überspringen kann.

Begleitet wird der Handwerksmarkt vom jungen Streicherensemble „Pfiffikus. Der Adventmarkt bildet den Abschluss des Marktreigens.

Zehn Kurse im Brandlhof werden mit dem Speed-Dating des Handwerks im Mai gestartet. Meister ihres Fachs stellen das Spinnen am Spinnrad, Sensenmähen und originelles Reparieren von Kleidung vor.

Modelldruck auf Stoff, Fruchtgenuss im besonderen Glas, Kräuter und Gräser sowie Korn und Brot stehen ebenso im Mittelpunkt der Kurse wie „Spinnen nur die Anfänger?“ – von der Kunst der Wollverarbeitung und des Spinnens am Spinnrad.

Originell wird die offene Werkstatt für Visible Mending: Serafina Spatt und Alina Saavedra Santis, die jungen Gründerinnen von „Resi Slow Fashion“, geben kaputten Kleidungsstücken eine zweite Chance und zeigen, wie man Löcher, Risse oder Flecken im Handumdrehen kreativ repariert.

Zwei Beiträge für die Ziersdorfer Ferienspiele gibt es im Juli und August. In Kooperation mit der ARTSchmidatal werden ab 20. April neun Lesungen angeboten.

www.volkskulturnoe.at/handwerkstatt-brandlhof

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.