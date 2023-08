Durch den Hohlweg zur Hiatahütte in Radlbrunns Rieden

Am Sonntag hieß es: Wanderschuhe - oder Gummistiefel - anziehen und ab in den Radlbrunner Hohlweg. „Die Herkunft wird den Kunsimenten immer wichtiger“, erklärte Jungwinzer Maximilian Pröll, weshalb es dem örtlichen Weinbauverein wichtig war, in den Rieden Tafeln aufzustellen, die den Wein und die Besonderheiten der Landschaft, etwa die Weingartenhütten, beschreiben.

Da die Infotafeln von der Gemeinde Ziersdorf finanziert wurden, luden die Prölls die (ehemaligen) Bürgermeister und Gemeinderäte aus dem Schmidatal zur Riedenwanderung ein. Ziersdorfs Bürgermeister Hermann Fischer war dem Weinbauverein dankbar für seinen Dienst an der Gesellschaft.

Die Besonderheiten des Schmidatals

Peter Steinbach, Obmann der Kleinregion Schmidatal, freute sich ebenfalls, „dass im Schmidatal etwas passiert“. Denn er werde nicht müde, das Schmidatal zu promoten. Es sei wichtig, ein Angebot zu schaffen, damit Menschen in die Region kommen, „sich entspannen und ein Glaserl Wein trinken“.

Der Hohlweg wurde 2005 im Zuge der NÖ Landesausstellung revitalisiert. „Die Bodenstruktur ist hier gut erkennbar“, zeigte Maximilian Pröll auf dem Weg durch die Schlucht. An der Ried Fellingen angekommen, erklärte der Jungwinzer die Eigenheit des Plateaus: Hier wachsen fruchtige Sommerweine, wie der Rivaner und der Rote Veltliner. „Früher war das hier eine schwierige Lage“, weiß Pröll. Denn die Trauben werden dort nicht so schnell reif. Durch den Klimawandel hat sich diese späte Lage zu einer perfekten für leichte Sommerweine entwickelt.

Vorbei an einer gemauerten Weingartenhütte, die Bürgermeister Fischer genau erkundete, ging's für die Wanderer zur Ried Lehlen. Pröll erklärte auf dem Weg dorthin, warum die Begrünung im Weingarten wichtig ist und dass Hagelnetze auch vor Rehverbissen schützen.

Bei der Hiatahütte, dem Wahrzeichen von Radlbrunn, hatten sich Maissaus früherer Bürgermeister Josef Klepp und seine amtierenden Kollegen Martin Reiter (Sitzendorf) und Martin Gudenus (Hohenwarth-Mühlbach) und Walter Schmid (Ravelsbach) ein Achterl Pröll-Wein verdient. Mit Blick auf die Ried Lehlen genossen die Wanderer die Weine, bevor es wieder Richtung Weingut Pröll ging.

Da kam die Gruppe auch bei der Top-Lage des Hauses vorbei: Auf Rebstöcken, die bereits um die 40 Jahre alt sind, wächst der „Geistliche Pröll“. Die Trauben werden hier stark reduziert, um eine hohe Qualität zu erzielen. Der Wein sei ein Highlight des Betriebs, denn ein Rebstock aus dieser Riede stehe in den vatikanischen Gärten. Ein Geschenk, das die Prölls Papst Benedikt im Zuge einer Privataudienz machten. „Eine Boutelle am Tag erspart den Kirchgang“, scherzte Fischer.

Von der „Radlbrunner Unterwelt“ ins Weingut Pröll

In der Radlbrunner Kellergasse gab's erneut eine Stärkung, die Erwin Nentwich in seinem Keller einschenkte. „In Radlbrunn wurde alles im Keller ausgemacht“, weiß Bürgermeister Fischer von vielen politischen Treffen in „der Radlbrunner Unterwelt“.

Zurück im Weingut Pröll führte der Juniorchef durch den Betrieb und zeigte stolz die neue Weinkellerei, die im Vorjahr eröffnet worden war. „Jetzt haben wir viel mehr Platz zum Arbeiten“, ist er froh.

Den gemütlichen Ausklang fand die Wanderung im Hof von Andreas und Michaela Pröll bei einer zunftigen Hauerjause. Am späteren Nachmittag gesellte sich auch der frühere Landeshauptmann zu den Schmidataler Mandataren, die mit Erwin Pröll gern bei einem Glaserl Wein Geschichten austauschten.