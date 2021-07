Im Brandlhof wechseln Trachten die Besitzer .

Die Volkskultur Niederösterreich lädt erstmals zu einer Trachtentauschbörse in die „HANDwerkstatt Brandlhof“ in Radlbrunn. Unter freiem Himmel – im idyllischen Innenhof – bieten Trachtenliebhaber aus dem ganzen Land am 25. Juli ihre Schätze an.