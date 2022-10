Neues Buch: Robert Haderer im Land der Vielfalt

Im oberen Schmidatal liebt Haderer die Kellergassen. In der Ortschaft Reikersdorf (Gemeinde Maissau) liegt außerhalb des Dorfes ein Feldweg Richtung Raan, der in eine Kellergasse mündet. Die 16 Weinkeller scheinen festgehalten auf Fotos in einem „Dornröschenschlaf“ zu liegen .

Lebendiger geht’s im Grinzing der Eggenburger in der einen Kilometer langen Stoitzendorfer Kellergasse zu. In den Weingärten über der Roseldorfer Kellergasse hing vor Jahren an einem Holzmarterl ein einarmiger Herrgott. Der Wettergott hat den Torso des Christus mitgenommen, jetzt sieht man den Schatten auf dem Marterl . Haderer hat die Veränderungen im Laufe der Zeit in Fotos dokumentiert. Von dem Platz geht für ihn ein magischer Zauber aus. Der Radlbrunner schwärmt vom morbiden Charme der Kreuzkellergasse in Goggendorf, 18 Weinkeller stehen hier seit über 200 Jahren. Im Franziszeisischen Kataster von 1823 sind sie erwähnt.

In der Fuchsenkellergasse sitzt auf einer Kellertüre ein Türkenkopf mit Schnauzbart und Turban. Das Presshaus von Franz Schuh in der Frauendorfer Kellergasse ist für Haderer das schönste in der Region. Er hat sogar ein Schlafkammerl für den Mann an der Presse.

Für den gesamten Text benötigte er zwei Jahre, für die Fotos drei. „Das Buch war vor der Pandemie fertig“, verrät Haderer. Während der Pandemie verließ er mit seiner Kamera die Grenzen von Niederösterreich und dokumentierte den Osten von Österreichs, die Steiermark und Oberösterreich für einen weiteren Prachtband.