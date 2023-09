Auktion im Weingut Pröll: „Öffnet die Herzen, noch mehr die Taschen“

„Kunst trifft Wein“ war das Motto, unter dem sich etwa 60 Gäste im Radlbrunner Weingut Pröll einfanden. Dort wurde nämlich ein Werk des Gugginger Künstlers Heinrich Reisenbauer für den Verein „Hilfe im eigenen Land“ versteigert.

Präsidentin dieses Vereins, der 1965 gegründet wurde, ist Sissi Pröll. Sie erzählte, dass man sich heuer in einer Ausnahmesituation befinde - und dachte dabei an die Überflutungen und die Vermurungen in der Steiermark und Kärnten. „Es ist unbeschreiblich. Die Familien wussten nicht, wo sie hin sollen.“ Und da half „Hilfe im eigenen Land“ mit knapp 500.000 Euro. „Das sind alles Spendengelder“, ist Pröll dankbar, dass es sozial denkende Menschen gibt, die das Soziale auch in die Tat umsetzen. „Nur so können wir helfen.“

Die Tat war am Donnerstagnachmittag das Ersteigern des Bildes „Kirschen“ - und einer Magnumflasche Pröll-Wein. Es moderierte Wolfram Pirchner, der, wie er sagte, aus seiner tiefsten ORF-Pension zurückgekehrt ist.

Bevor er mit der amerikanischen Versteigerung des Bildes begann, holte er den ehemaligen Landeshauptmann Erwin Pröll zu sich. Den verbindet mit dem Weingut eine besondere Beziehung, denn dies ist sein Elternhaus. „Es ist unglaublich: Ich erleb' schon die fünfte Generation in diesem Haus.“ Dabei hat er die Entwicklung vom bäuerlichen Hof zum etablierten Weingut beobachtet, welches nun vom 23-jährigen Maximilian Pröll geführt wird.

Als Bub habe Erwin Pröll den Hof gekehrt, sei bodenständig und weltoffen erzogen worden. „Hier hab' ich gelernt, wie man sich in der Welt draußen verhält, und hab' das Rüstzeug fürs Leben mitbekommen.“ So geht es auch Maximilian Pröll, der stolz auf das geschichtsträchtige Weingut ist, das er übernommen hat.

Das Geld kommt dorthin, wo es hingehört Andreas Ubl, IFMS-Geschäftsführer

Mit dem Künstlerhaus in Gugging verbindet den ehemaligen Landeshauptmann ebenfalls eine lange Geschichte. Für ihn ist es eine „unglaubliche Kraftquelle“ und er war von Anfang an beeindruckt, was Menschen mit besonderen Bedürfnissen für Werke schaffen können.

Andreas Ubl, Geschäftsführer von IFSM - die Abkürzung steht für „Immobilien full Service Management -, ist ein treuer Partner von „Hilfe im eigenen Land“ und richtete darum gern gemeinsam mit dem Verein den Nachmittag rund um die Versteigerung aus. „Jeder Unternehmer hat auch eine soziale Verantwortung“, ist er überzeugt. Warum er gerade diese Partnerschaft eingegangen ist? „Weil ich weiß: Das Geld kommt dorthin, wo es hingehört.“

Geld war das Stichwort für Pirchner, um die Versteigerung zu beginnen. Das Bild „Kirschen“ ist eine Buntstiftzeichnung aus dem Jahr 1999. „Das Bild gehört dem Letztbieter“, erklärte der Moderator den Ablauf und forderte auf: „Öffnet die Herzen und noch mehr die Taschen.“ Dann gingen die Gebote - zunächst in Zehner- danach in 50-Euro-Schritten - los. Und es wurde eifrig geboten. Einer, dessen Winken Pirchner oft wahrnahm, war ÖWD-Direktor Alexander Kiss. Er war schließlich auch der Letztbieter und erhielt das Bild.

Maximilian Pröll hatte noch eine Überraschung parat: Eine Magnumflasche Weinviertel DAC Steiningen wurde an den Höchstbieter versteigert. Hier machte Bernhard Lackner, Vorstandsdirektor der NÖ Versicherung, das Rennen.

Während das „Flascherl Wein“ versteigert wurde, wurde hinter den Kulissen die Spendensumme für das Bild zusammengezählt. Vom Ergebnis war Sissi Pröll überwältigt: Ihrem Verein kommen weitere 15.700 Euro zugute. „Ein tolle Summe“, freute sich auch Erwin Pröll, der erzählte, dass er jetzt „First Husband“ sei und neben einer Präsidentin marschieren darf.

Kulinarisch verwöhnt wurden die spendenfreudigen Gäste von „Zwoa Weinviertla“ aus dem Bezirk Mistelbach. Die Weinbegleitung zum glasierten Kürbis oder Zwiebelrostbraten stellte natürlich das Weingut Pröll. Die „Saubergbuam“, Lukas Langer und Martin Kraus, unterhielten die Gäste musikalisch. Davon war auch Extremschrammler Roland Neuwirth angetan, der ein Lied gemeinsam mit den „Buam“ sang. Schauspieler Adi Hirschal hörte dabei gern zu.