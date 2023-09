Radlbrunn Pfiffig und kreativ: Altes Handwerk durch junge Hände im Brandlhof

Traditionelles Handwerk für junge Menschen spannend zu vermitteln steht diesmal im Mittelpunkt des Handwerksmarkts im Brandlhof. Foto: Volkskultur Niederösterreich

V on Jugendlichen für Jugendliche: Am Sonntag, 1. Oktober, findet von 10 bis 17 Uhr ein Kinder-Handwerksmarkt im Brandlhof in Radlbrunn statt.