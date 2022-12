Geburtstagswünsche an Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll

Werbung

So kamen traditionell am Vormittag des 24. Dezember der Bürgermeister von Prölls Heimatgemeinde Ziersdorf, Hermann Fischer, Landtagsabgeordneter Richard Hogl, dessen Vorgängerin Marianne Lembacher - ebenfalls eine Schmidatalerin - sowie die nunmehr ehemalige Chefin der Volkskultur Niederösterreich, Dorli Draxler, und der Obmann des Landschaftsparks Schmidatal, Peter Steinbach, zu Besuch, um „ihren Erwin“ hochleben zu lassen.

Nach einem kurzen Empfang mit Frizzante im Privathaus der Prölls gingen Erwin und seine Gattin Sissy mit den Gästen in die Kosträumlichkeiten von Neffen Andreas Pröll, wo vorzügliche Winzerweine und eine Vormittagsjause warteten. So klang der Besuch beim ehemaligen Landeschef in den Mittagsstunden gemütlich aus.

