Handwerk für Kinder im Brandlhof wurde gestürmt

Beim Handwerksmarkt am 1. Oktober präsentierte die Volkskultur Niederösterreich diesmal ein neues Konzept: Handwerk von Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Ausprobieren war ausdrücklich erlaubt.

Manuela Göll, Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich, freute sich über das rege Interesse an diesem außergewöhnlichen Markt. Der Hof quoll über von interessierten Besuchern jedes Alters, die an dem vielfältigen Angebot ihren Gefallen fanden. Viele Familien mit Kleinkindern bis hin zu Jugendlichen aus ganz Niederösterreich und Wien waren zu Gast.

Die jüngsten Besucher zeichneten sich durch Experimentierfreudigkeit aus. Mit Mais wurde geflochten, mit Hand und Maschine genäht, gehäkelt, beim Geigenbauer gehobelt, beim Schmied gehämmert, Seile gedreht und am Spinnrad Wolle zu Fäden verarbeitet. Der 16-jährige Xaver Stockinger zeigte trotz Gipshand souverän vor, wie Körbe geflochten werden. Ein TV-Team drehte für die ORF-Sendereihe „Erlebnis Österreich“ (Regionalkultur in Niederösterreich). An der Kamera waren Franz Zee und Jakob Leitner.

Der Gestalterin des Films, Marie Theres van Veen, ist das Schmidatal nicht fremd. Sie betreute die Region im Zuge der Landesausstellung am Heldenberg im Jahr 2005 medial. Gesendet wird dieser Film am 24. März 2024.

Viele Meister ihres Faches am Werk

Zu den handwerklichen Meistern ihres jeweiligen Faches gehörten Töpferin Annabel Kail aus Hadersdorf, Thomas Pöchtrager, Spezialist im Umgang mit Maisstroh, Familie Odvárka aus Tschechien schwang den Schmiedehammer, Manfred Zwirner und seine Enkelkinder drehten Springschnüre nach alter Tradition und die Geigenbauerin Kathrin Kurz aus Röschitz erläuterte die handwerklichen Entstehungsschritte des Instruments.

Birgit Sommer erklärte die Kunst des Häkelns und Brigitte Cerny hatte ihre Nähmaschine dabei. Das Spinnen ist die Leidenschaft von Christine Söllner, die nicht nur von ihrer „Schule am Bauernhof“ in Gleißendorf erzählte, sondern auch zum Spinnen am Spinnrad einlud. Daniela Holnsteiner bot ihre nachhaltige Baby- und Kinderkleidung mit Kalmuck an. „Momo“ zeigte coolen, recycelten Skateboardschmuck und das „Handwerk der Regionen“ präsentierte alte Kinderspiele, Spielzeug, Kinderjanker, Schokolade und mehr.

Musikalisch umrahmt wurde der Markt von den Radlbrunner BlechBläsern und das Streicherensemble Pfiffikus. Unter den zahlreichen Gästen waren Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Ziersdorfs Bürgermeister Hermann Fischer und Vizebürgermeister Stefan Schröter, Heldenberg-Bürgermeister Günther Brandstätter, Sitzendorfs Vizebürgermeister Florian Hinteregger und Pfarrer Edmund Tanzer.