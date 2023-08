Ein neuer Rad- und Gehweg führt über die Pulkau

Nach einer kurzen Bauzeit von nur rund fünf Monaten war der neue Rad- und Gehweg in Obritz mit einer Länge von 1,1 Kilometern samt einer neuen Brücke mit 2,8 Metern Breite sowie einer Spannweite von 12 Metern über die Pulkau fertiggestellt.

Die Radwegverbindung beginnt an der Nordseite der Landesstraße B45 im Anschluss an den von Hadres kommenden, südlich der B45 gelegenen Geh- und Radweg. Rund 80 Meter sind es bis zur neuen Brücke, danach verläuft der Radweg nördlich der Pulkau in Richtung Osten bis zur Landesstraße L3. Entlang der L3 wird er weitergeführt und mündet in einen bestehenden Gemeindeweg. Der asphaltierte Radweg hat eine Breite von 2,5 Metern bis 3 Metern und ergänzt den 75 Kilometer langen Weinviertler „Portugieser-Radweg“ durch das Pulkautal. „Die Anregung für den Radweg kam vom Gemeinderat Christian Schuster“, sagte Bürgermeister Josef Fürnkranz, der dann gemeinsam mit seinem Vize Erich Greil an der Umsetzung arbeitete.

Die Einreichung für die Förderung erfolgte vergangenes Jahr, der Zuschuss für das Projekt wurde bereits am 15. April 2022 genehmigt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 370.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land NÖ in Kombination mit Fördermitteln von klimaaktiv mobil und 30 Prozent von der Marktgemeinde Hadres bereitgestellt wurden.

Vergangenen Freitag wurde der neue Radweg feierlich unter der Moderation von Erich Greil eröffnet. Bürgermeister Fürnkranz begrüßte die Ehrengäste: Landtagsabgeordneter Michael Sommer kam ebenso wie Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, auch Landtagsabgeordneter Richard Hogl und Christof Dauda von der Abteilung Landesstraßenplanung waren anwesend. Monsignore Willibald Steiner nahm die Einweihung vor.

Dauda erörterte in seiner Rede den Fördervorgang zur Realisierung des Radweges. Sommer betonte: „Ich freue mich, dass dieses Projekt auch touristisch eine Bedeutung für die Region bringen wird.“ Fürnkranz und Greil dankten auch dem Ziviltechnikerbüro Franz Paikl sowie den ausführenden Firmen Held & Francke, Habau und Erdbewegung Andreas Gartler.