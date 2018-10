„Das ist einzigartig im Bezirk: Ein neuer Hydrant wird mitten am Gehsteig installiert“, wundert sich Gerhard Sklenar über die Baustelle in der Bahnhofssiedlung Grund, die noch zur Marktgemeinde Wullersdorf gehört.

Ein Anrainer habe den Sozialdemokraten darauf aufmerksam gemacht. Er besichtigte daraufhin selbst die Baustelle, bei der Fahrbahn und Nebenanlagen neu gestaltet werden. „Im Gespräch mit den Bauarbeitern wurde mir vermittelt, dass es sehr wohl möglich gewesen wäre, den Hydranten an die Grundgrenze – so wie überall – hinzusetzen.“

Nicht ausreichend Platz für Rollstuhl und Kinderwagen?

Sklenar sprach Bürgermeister Richard Hogl darauf an und tat auch seine Bedenken kund, dass eine Frau mit Kinderwagen, ein Rollstuhlfahrer oder Personen mit Gehhilfe in diesem Bereich ein Problem haben könnten. „Es wär’ sich mit einem normalen Rollstuhl schon ausgegangen“, meint Hogl im NÖN-Gespräch. Mit einem Kinderwagen hätte man eben mit einem Rad auf die Fahrbahn ausweichen müssen. Die Straße sei in diesem Bereich nicht stark befahren. Auch das sieht Sklenar anders: „In diesem Bereich fahren sehr viele Pkws und landwirtschaftliche Fahrzeuge vorbei, und das nicht gerade langsam“, spricht er die Nähe zum Bahnhof und zum Lagerhaus an.

Der Bürgermeister kann allerdings Entwarnung geben: „Der Hydrant wird noch im Laufe dieser Woche versetzt“, berichtet er auf NÖN-Nachfrage. Er gibt zu, dass ein Hydrant mitten am Gehsteig eine „suboptimale Lösung“ sei. Dies sei so entstanden, weil der Hydrant immer schon an dieser Stelle gestanden ist. „Jetzt schaut es natürlich noch furchtbarer aus, weil alles offen ist“, meint der Gemeindechef.

Hydrant wird versetzt, „um des lieben Frieden willens“

„Es wäre so auch gegangen, aber um des lieben Friedens willen versetzen wir den Hydranten eben“, sagt Hogl. Er ist überzeugt, dass die Unzufriedenheit nur von Sklenar herbeigeredet wurde. „Wir wurden von Anrainern gelobt, dass dort alles wieder schön hergerichtet wird“, so der Bürgermeister. Außerdem meinte ein Bürger im Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten, dass die Gemeinde viel Geld haben müsse, wenn sie Geld für das Versetzen eines Hydranten investiert.

Der SPÖ-Chef warf Hogl in diesem Zusammenhang auch vor, die Sozialdemokraten bei Baustellenbegehungen nie einzuladen. „Da hätten solche Probleme besprochen werden können“, meint Sklenar.

SPÖ werde sehr wohl zu Begehungen eingeladen

„Baustellenbegehungen machen wir nur, wenn es Veränderungen gibt, das war aber hier nicht der Fall“, sagt Hogl über die Sanierung in der Grunder Bahnhofssiedlung. Gibt es eine Begehung von Baustellen, so werde die SPÖ sehr wohl dazu eingeladen, betont der Gemeindechef.