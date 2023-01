Neues Buch: Hürdenlauf bis zur Veröffentlichung ägyptischer Texte

Es ist eine Liebeserklärung an das alte Ägypten, die Eveline Zahradnik verfasst hat. „Vor 4.500 Jahren gedacht und geschrieben“ heißt das Buch der Raschalaerin, das knappe 570 Seiten umfasst. „Es fasziniert mich, dass die Texte schon 4.000 Jahre oder noch älter sind“, wollte die studierte Ägyptologin die Texte mehr Menschen zugänglich machen – das war ihr immer schon ein Herzensanliegen, das sie nun verwirklichen konnte.

„Es hat wirklich lange gedauert und zwischendurch habe ich schon gedacht, dass ich das Buch nie veröffentlichen würde“, berichtet Zahradnik im NÖN-Gespräch. Sie hatte die Texte zwar beisammen, „aber ich hab‘ mir gedacht, ich bekomm‘ nie die Erlaubnis der Übersetzer, die Texte zu verwenden“. Also blieb das Schriftstück einmal zwei Jahre unangetastet liegen. „Dann hatte ich eine mutige Phase“, lacht die Raschalaerin.

Sie fragte einen Übersetzer und bekam positives Feedback. Und so machte sie alle Übersetzer ausfindig, manchen musste sie Briefe schreiben. „Es hat trotzdem über zehn Jahre gedauert, bis das Buch veröffentlicht wurde“, schildert die Autorin die nächste Herausforderung. Sie fand keinen Verlag, weil das Thema angeblich zu speziell sei.

Von Sonnengesängen und der Berechnung der Zahl Pi

„Es ist aber eigentlich ein Lebensratgeber. Man findet Texte, wie man zu leben hat“, findet Zahradniks Mann Fritz das Buch seiner Frau gar nicht so speziell. Die Autorin selbst glaubt ebenfalls an eine große interessierte Leserschaft: „Es gibt ja genug Dokumentationen über Ägypten. Die muss ja jemand anschauen, sonst würden sie nicht so oft im Fernsehen gezeigt.“

Was ist noch in dem Werk zu lesen? Der erste Friedensvertrag der Welt; Zaubersprüche; Rechenbeispiele, etwa, wie die alten Ägypter die Zahl Pi berechneten; Testamente oder auch Schriften von Königen. „Ich wollte den Lesern einfach zeigen, was es damals schon alles gegeben hat“, erklärt Zahradnik, wonach sie die Texte ausgewählt hat. Zu jedem schrieb sie eine Einleitung und erklärte den geschichtlichen Hintergrund.

Besonders mag die Raschalaerin Sonnengesänge, die sich ebenfalls in ihrem Werk wiederfinden. „Die Texte machen einem klar, dass es kein Leben ohne Sonne gibt. Die sind wunderschön.“ Fasziniert ist sie auch von Schriften zur Zeit der Nofretete.

Woher kommt Zahradniks Begeisterung für das alte Ägypten? „Es hat mich immer schon fasziniert. Schon als junges Mädchen hab‘ ich keine typischen Romane gelesen, sondern lieber Bildbände über das alte Ägypten.“ Das und das Meer haben die gebürtige Wienerin in ihren Bann gezogen. Das Studium der Ägyptologie musste aber warten. Zunächst hatte sie im In- und Ausland einige Bürojobs. Danach blieb sie rund 15 Jahre bei ihrem Kind zuhause. Der Einstieg ins Berufsleben wollte dann nicht gelingen: „Vor etwa 20 Jahren gab es einfach keine Jobs.“

Sie war sehr unglücklich, dass sie keine Aufgabe hatte, und beschloss, Ägyptologie zu studieren, zunächst als außerordentliche Studentin. Später machte sie die Studienberechtigungsprüfung. „Es war eine wunderschöne Zeit“, denkt sie an das Studium und einige Reisen nach Ägypten zurück.

