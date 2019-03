In Göllersdorf ist Josef Peer mit dem Vorgehen der ÖVP rund um das Rathaus nicht einverstanden.

Sanierung oder Neubau? Ex-Gemeinderat will Volk fragen .

„Das Projekt wird den Göllersdorfer Hauptplatz für die nächsten Jahrzehnte prägen. Es sind einfach zu wenig Leute, die darüber entscheiden“, erläutert Josef Peer im Gespräch mit der NÖN, weshalb er Unterschriften für einen Initiativantrag sammelt.

Wie auf NÖN.at berichtet, will der Dachdecker das Volk befragen, ob das Rathaus abgerissen und samt Wohnungen neu errichtet oder ob das bestehende Gebäude saniert werden soll. „Meine Aussendung ist noch nicht einmal verteilt und ich habe schon die ersten Unterschriften bekommen“, erzählt der ehemalige ÖVP-Gemeinderat vergangenen Freitag. Erst Dienstag oder Mittwoch werde die Aussendung in die Haushalte flattern. Per WhatsApp, aber auch auf Facebook machte das Schreiben schon vorher die Runde.

„Meine Aussendung ist noch nicht einmal verteilt und ich habe schon die ersten Unterschriften bekommen!“Ex-Gemeinderat Josef Peer

Der Dachdecker hält eine Sanierung für die bessere Option. „Das Gebäude ist noch im Originalzustand. Sogar die Alufenster!“ Dass diese nach rund 50 Jahren nicht mehr ihre Dienste erfüllen, sei kein Wunder. Doch 2012 habe ein Mitarbeiter eines namhaften Architektenbüros bei einer Besichtigung „die hervorragende und leicht umsetzbare Sanierungsmöglichkeit des Rathauses“ hervorgehoben, ist in Peers Aussendung zu lesen. Die geforderte Barrierefreiheit wäre über die Rückseite des Gebäudes möglich.

„Die Bausubstanz ist nicht adäquat, diese Behauptung ist grob falsch“, entgegnet VP-Bürgermeister Josef Reinwein im NÖN-Gespräch. Es habe zwar jeder das Recht, mittels Initiativantrag eine Volksbefragung zu fordern, es sei aber eine Frage, auf welchen Fakten diese Forderung stehe.

Ein Lift auf der Rückseite des Amtshauses sei eine Option, dieses barrierefrei zu machen, stimmt Reinwein zu. Aber: „Der Initiator hat wohl vergessen, dass sich die Raumbedürfnisse von Gemeinde und Polizei stark verändert haben.“ Selbst wenn die leerstehenden Räume der ehemaligen Post berücksichtigt werden, sei kein Platz mehr für einen Veranstaltungssaal. Auch das spricht aus Reinweins Sicht für einen Neubau.

Wenn die entsprechende Anzahl an Unterschriften erreicht ist, werde sich die Gemeinde mit dem Initiativantrag auseinandersetzen. Peer, der selbst drei Jahre als ÖVP-Gemeinderat aktiv war, ehe er 2013 zurücktrat, braucht dazu mindestens 255 Unterstützer. „Sollte es zu einer Volksbefragung kommen, wird der Gemeinderat entscheiden, ob diese bindend ist“, sagt der Bürgermeister, der die vorgeschlagene Fragestellung für sehr einengend hält.

„Soll der Gemeinderat der Marktgemeinde Göllersdorf der wirtschaftlich günstigeren und zweckmäßigeren Alternative der Sanierung des Rathauses den Vorzug geben und das Ergebnis dieser Volksbefragung gleich einem Gemeinderatsbeschluss als bindend ansehen?“ So soll die Fragestellung lauten, wenn es nach Peer geht.

„Wir haben ein Gutachten von einem gerichtlich beeideten Sachverständigen, der Sanierung und Neubau durchgerechnet hat“, erklärt Reinwein. Die Tatsachen sprächen für einen Neubau, in dem sich die Gemeinde einmietet. Zumindest für 37,5 Jahre. „Dann gehört alles wieder uns, bis auf die Wohnungen“, sei dies die günstigste Variante für die Gemeinde.

Dass zu wenig Menschen über das Großprojekt entscheiden würden, sieht Reinwein anders als der ehemalige Mandatar. Der Bauausschuss bereite solche Projekte vor und gebe dann eine Empfehlung an den Gemeinderat ab. „Der, der dann darüber entscheidet, ist gewählter Volksvertreter der Marktgemeinde Göllersdorf.“ Ein Gremium, von dem auch andere Projekte mit diesem Volumen – der Neubau soll 1,2 Millionen Euro kosten – entschieden wurden, bei denen es keinen Aufschrei gab, wie etwa der Kanal in Wischathal.

Reinwein gibt außerdem zu bedenken: „Wenn das Projekt verzögert wird, dann werden wir auf einer Baustelle leben, denn wir müssen etwas tun. Ob das den Bürgern gefällt, bezweifle ich.“