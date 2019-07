Anfang Juni stellte die Opposition dem ÖVP-Bürgermeister eine Reihe von Fragen, die das Rathaus-Projekt im Ortskern von Göllersdorf betreffen. Josef Reinwein wollte nicht sofort antworten, sondern erst in der Juli-Sitzung.

„Er hat eh nur Nein und ,es gibt nix‘ gesagt“, ist Michael Deninger, Gemeinderat der Grünen, nicht glücklich mit den Ausführungen des Gemeindechefs. So gab es etwa aus Reinweins Sicht keine Verzögerung des Projekts. Im April 2017 sei man in die Grobplanung gegangen. Im Juni desselben Jahres wurde Kontakt mit dem Bundesministerium für Inneres aufgenommen, um zu klären, ob sich die Polizei an den Kosten beteilige. Die Antwort kam dann am 14. Mai 2018. Im Oktober wurde im Bauausschuss gestartet.

Auch ein Gespräch mit dem Initiator des Initiativantrags, der zur Folge hatte, dass nun eine Sanierung des Rathauses genauer betrachtet wird, werde es nicht geben. „Der Antrag wird nach der NÖ Gemeindeordnung betrachtet“, machte Reinwein klar.

„Mir fehlt der Biss der ÖVP“

„Ich hätte mir mehr Details erwartet. Damit hätte er nicht bis zur nächsten Sitzung warten müssen“, ist SPÖ-Mandatar Stefan Hinterberger ebenfalls unzufrieden mit den knappen Antworten des Bürgermeisters. „Mir fehlt der Biss der ÖVP“, wundert er sich, dass die Bürgermeisterpartei über Details zum Neubau nicht besser Bescheid wisse.

Eine Frage, die die Roten, Grünen und Blauen gleichermaßen beschäftigt, ist, ob die WAV überhaupt noch an dem Projekt interessiert ist, und auch dann noch sein wird, wenn sich die Anzahl der Wohnungen verringert. „Ich geh‘ davon aus, dass noch Interesse besteht“, lautete die Antwort des Gemeindechefs. Konkret nachgefragt habe er nicht.

Das übernahm die NÖN. „Wir freuen uns, in den nächsten Wochen und Monaten für die Gemeinde Göllersdorf als Partner zur Verfügung stehen zu können, und werden das Projekt so lange begleiten, bis die dementsprechenden Entscheidungen im Gemeinderat getroffen sind“, sagt WAV-Vorstandsdirektor Manfred Damberger.

Widhalm WAV-Direktor Manfred Damberger will „Ortskern“-Projekt weiter betreuen.

Die WAV arbeitete seit einigen Jahren an dem Projekt „Ortskern“ mit. Der gemeinnützige Bauträger sei oft in Kooperationen mit Gemeinden tätig. „Es ist uns bekannt – und es ist auch gut so –, dass derartige sensible Projekte eine lange Entwicklungs- und Entscheidungszeit benötigen“, ist Damberger von den Diskussionen und einer Volksbefragung nicht abgeschreckt.

Er ist überzeugt – und so fordere es auch die öffentliche Hand –, dass jede Gemeinde gut beraten sei, Ortskerne zu beleben und nachzuverdichten, anstatt Grünland „unnötig“ in Bauland zu widmen.