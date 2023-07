Auf ein Frühstück beim Hollabrunner Bürgermeister

Zwölf Mädchen und Burschen waren in allen Abteilungen des Hollabrunner Rathauses willkommen und erfuhren, dass sehr viele Mitarbeiter der Stadtgemeinde nicht am Schreibtisch tätig sind. Sie konnten ihre genau Geburtszeit erfragen, bekamen Einblick in die Pläne für den Schulcampus, der gerade errichtet wird, und suchten Stadtwappen im ganzen Haus.

Bei Kipferl und Marillensaft lernten die Kinder dann Bürgermeister Alfred Babinsky persönlich kennen und durften für kurze Zeit in seine Rolle schlüpfen: Mit der Bürgermeisterkette um den Hals brachten sie ihre Ideen für Hollabrunn zu Papier.

Mit Stempel und Unterschrift wurden alle Kids zum Abschluss offiziell zum Rathaus-Profi ernannt. Mit im Gepäck: ein Hollabrunn-Spiel, eine Rolle „Gelbe Säcke“ und viel neues Wissen.