Klima-Aktion geht jetzt im Retzbacher Atelier 73 weiter

Seit Anfang Mai 2023 sind die sechs Retzer-Land-Gemeinden Retz, Retzbach, Hardegg, Pulkau, Schrattenthal und Zellerndorf als „Ölfreie Gemeinden“ deklariert. Die Initiative der Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) und der Klimamodellregion Retzer Land unterstützt sie dabei, den ölfreien Heizmittelbedarf in der Region langfristig gegen null zu reduzieren.

„Raus aus Öl & Gas“ bedeutet, dass künftig alle kommunalen Gebäude klimafreundlich beheizt werden. Gleichzeitig sollen immer mehr private Haushalte auf eine klimafreundliche Heizung umsteigen. Info-Materialien, Energievorträge durch Wärme-Coaches, individuelle Energieberatungen und weitere Angebote sollen den Umstieg von fossil auf erneuerbar erleichtern.

Einblicke vom Wärme-Coach und vom Installateur

Vor diesem Hintergrund findet nun am Donnerstag, 13. Juli, ab 19 Uhr im Atelier 73 in Unterretzbach ein Fachvortragdes Erneuerbaren-Wärme-Coaches Ronald Setznagel statt. Neben einem fundierten Einblick rund um die Heizungsumstellung und die Förderungslandschaft wird Johann Prey von seinem Installateur-Alltag berichten. Zudem können sich Interessierte bereits ab 18 Uhr beim Info-Stand der eNuüber klimafreundliche Heizsysteme informieren. Der gemütliche Ausklang bei Brot und Wein aus der Region darf freilich nicht fehlen.

Retzbacher Beratungstag am 27. Juli:

Um die „Raus aus Öl & Gas“-Förderung in voller Höhe beziehen zu können, ist ein fördergültiges Beratungsprotokoll notwendig. Dieses erhalten Interessierte im Rahmen einer individuellen Beratung von einem eNu-Wärmecoach.Der Beratungshalbtag der Gemeinde Retzbach findet am Donnerstag, 27. Juli, ab 15 Uhr im Gemeindeamt Retzbach statt. Um eine Beratung zu Energiesparen, Haus-Sanierung bzw. Heizungsumstellung auf erneuerbare Energieträger vollinhaltlich auskosten zu können, ist eine Anmeldung - https://www.unser-klima.at/veranstaltung/deine-individuelle-energieberatung/ bzw. per Mail an gd@unser-klima.at oder telefonisch unter +43 680 151 66 08 - notwendig. First come, first served!

Zahlen & Fakten:

Noch nie war der Zeitpunkt zum Umstieg so günstig wie jetzt. Aktuell stehen bis zu 10.500 Euro Fördergelder durch Bund und Land zur Verfügung, wenn man von einer Öl- oder Gasheizung auf eine Heizung mit Pellets, Hackschnitzel, Stückholz, eine Wärmepumpe oder Fernwärme umsteigt. Beim Tausch eines gasbetriebenen Heizsystems wird derzeit ein zusätzlicher „Raus aus Gas“-Bonus von 2.000 Euro vergeben. Wird zeitgleich eine thermische Solaranlage errichtet, kann es nochmal bis zu 1.500 Euro geben. Einkommensschwache Haushalte können eine bis zu 100-prozentige Förderung für den Heizkesseltausch erhalten. Wird der Heizkesseltausch vom Bund gefördert, können fünf Jahre lang 400 Euro Sonderausgabe beim Steuerausgleich geltend gemacht werden.

Projekt-Information: https://www.unser-klima.at/raus-aus-oel-und-gas/

Veranstaltungsübersicht: https://www.unser-klima.at/veranstaltung/raus-aus-oel-gas-im-retzer-land/