Rauschende Ballnacht der Bezirksbauern im Konzerthaus Weinviertel

Das Organisationsteam ist stolz auf eine gelungene Ballnacht (v.l.): Maria Winter, Katharina Hofbauer-Schmidt, Maximilian Panholzer, Daniela Hagenbüchl-Schabl und Richard Hogl. Sie genossen den Bezirksbauernball des Teilbezirks Ravelsbach im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf: Gerald Patschka, Stefan Schröter, Hermann Fischer, Maria Gruber, Fritz Schechtner, Lukas Bull, Katharina Hofbauer-Schmidt, Maria Winter, Maximilian Panholzer, Daniela Hagenbüchl-Schabl und Richard Hogl. Landtagsabgeordneter Richard Hogl plauderte noch schnell mit Winzerfamilie Hofbauer-Schmidt sowie Verena Autherith und Lukas Bull, bevor der Bezirksbauernball im Konzerthaus Weinviertel feierlich eröffnet wurde. Amüsierten sich am Bezirksbauernball (v.l.): Birgit Kraft, Klaus Burgstaller, Daniela Kraft, Johannes Mayr und Raphaela Frasl. Hielten die Stellung in der Longdrinkbar bis in die frühen Morgenstunden (v.l.): Lara Englmayer, Stefanie Bichl und Christoph Zanitzer. Die Schuhplattler des Heimat- und Trachtenvereins Kleinzell aus dem Bezirk Lillenfeld überraschten um Mitternacht die Weinviertler mit einem Schuhplattler (vorne, v.l.): Monika Wittmann, Sarah Fischer, Kerstin Marz und Christa Rotteneder sowie (hinten, v.l.) Regina und Lukas Pleßmayr, Zoard Libor, Johanna Pleßmayr und Michael Marz. Die drei jungen Damen waren das erste Mal beim Bezirksbauernball (v.l.): Helene und Charlotte Wilfing sowie Pia Wunderer posierten gern mit der Melkkuh.

