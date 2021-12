"Fast and Furious" auf B 4: Geldbuße für Raser

„Filmreif“ nannte Verteidigerin Nicole Feucht die Beschreibung der Straftat ihres Mandanten. Der 26-Jährige sei auf seinem Weg zur Arbeit nach Horn auf der B 4 nur „ein bisserl zu schnell“ unterwegs gewesen. Und er habe sich über ein knapp auffahrendes Fahrzeug geärgert, deswegen sei er einmal kurz auf die Bremse gestiegen.

Über die Entstehung der gefährlichen Situation gab es zwei abweichende Versionen: die des Angeklagten und die der Insassen in dem Pkw, der zu einer Notbremsung genötigt wurde. Die glaubhaftere war jene der Opfer. Nicht nur, weil sich die Abläufe in ihren Aussagen vor Richter Martin Bodner, der sich überaus ortskundig zeigte, stringenter darstellten, sondern auch, weil es sich um zwei Polizeibeamte handelte. Diese waren am 20. August auf dem Rückweg von einer Schulung in einem zivilen Dienstfahrzeug unterwegs.

Sie teilten die harmlose Darstellung des Angeklagten keineswegs. Kurz nach der Ortsausfahrt Ziersdorf, wo die B 4 in eine zweispurige Fahrbahn mündet, hätte sich ein Ferrari-Cabrio vor ihnen eingeordnet. Die überhöhte Geschwindigkeit und das gefährliche Fahrverhalten des 26-jährigen Lenkers alarmierten den Bezirksinspektor (52) und den Oberstleutnant (59) und sie nahmen die Verfolgung des Rasers auf. Bei einer Geschwindigkeit von fast 140 km/h, die der Angeklagte auch nicht wesentlich reduziert habe, als er einen Baustellenbereich durchfuhr, hatten die Polizisten Mühe, zu folgen.

Auf Höhe Ravelsbach hatten sie zu dem Fahrzeug aufgeschlossen – mit dem Ziel, die Nummerntafel zu identifizieren. Das muss wohl der Teil der Fahrt gewesen sein, den der 26-Jährige als „Drängeln“ bezeichnete und weswegen er „einen Tipper auf die Bremse“ gemacht habe.

Angeklagter akzeptierte 1.500 Euro Geldbuße

„Das war um Haaresbreite“, hatte der Oberstleutnant einen anderen Eindruck des „Tippers“. Das Heck habe sich kurz aufgestellt, was für eine überaus scharfe Bremsung spricht, so der erfahrene Beamte. Der Bezirksinspektor konnte das insoweit bestätigen, als dass er als Fahrer merkte, wie das ABS seines Wagens griff. Nach diesem Vorfall entschied der 59-Jährige, die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abzubrechen.

Da der 26-Jährige unbescholten war, ließ sich Bodner auf Bitte der Verteidigung auf eine Diversion ein. Auch weil er den Eindruck gewann, dass der Angeklagte seinen „gefährlichen Blödsinn“ eingesehen hat. Doch „auch eine Diversion soll etwas sein, das man sich merkt“, sagte Bodner, als er 1.500 Euro Geldbuße anbot, die der 26-Jährige annahm. Eindringlich wies der Richter den Mann noch darauf hin, dass auch das Gericht „einen Gang höher schalten“ könne.