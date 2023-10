Jetzt hat auch der Bezirk Hollabrunn eine Bürgermeisterin

Unter dem Vorsitz von Vizebürgermeisterin Auguste Lehner wurde zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend Eleonore Schmid aus Ravelsbach als neue ÖVP-Gemeinderätin angelobt. Die Nachbesetzung war durch das Ausscheiden von Bürgermeister Walter Schmid notwendig geworden.

Wie die NÖN bereits berichtete, lautete der Wahlvorschlag der ÖVP auf Auguste Lehner. Sie wurde mit 17 von 17 möglichen Stimmen zur neuen Bürgermeisterin gewählt. „Für mich ist das eine große Ehre“, sagte die nunmehr einzige Bürgermeisterin im Bezirk Hollabrunn - und insgesamt erst zweite nach Inge Zausinger in Nappersdorf-Kammersdorf (1995-2000). Sie dankte vor allem auch der SPÖ-Fraktion, die ihre Wahl unterstützt hatte. „Zusammenarbeit in der Gemeinde ist mir, wie auch schon meinem Amtsvorgänger, besonders wichtig. So sind wir gerüstet für zukünftige, große Herausforderungen - zum Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger“, schloss Auguste Lehner.

SPÖ-Fraktionsvorsitzender Kurt Leidenfrost gratulierte der neuen Bürgermeisterin zur neuen Aufgabe. „Wir hoffen auch in Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit, wie es bei den Altbürgermeistern Josef Voith und Walter Schmid üblich war.“

Ergänzt werden musste auch der Gemeindevorstand. Mit 15 von 17 abgegebenen Stimmen - zwei Stimmzettel blieben leer - ist nun ÖVP-Gemeinderat Martin Teier neuer geschäftsführender Gemeinderat. Zum neuen Vizebürgermeister wählten die Gemeinderäte Harald Naderer (ÖVP). Auch er dankte fürs Vertrauen und sagte zu, den „bisherigen parteienübergreifenden Weg“ fortsetzen zu wollen.

Änderungen in den Ausschüssen waren ebenfalls erforderlich. In den Ausschuss für Bildungseinrichtungen und Soziales sowie Wirtschaftsausschuss wird Eleonore Schmid entsandt. Neuer Bildungsgemeinderat ist Martin Teier.

Mandatsstand in Ravelsbach: 14 ÖVP, 5 SPÖ.