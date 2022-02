Verdacht der Tierquälerei: 31-Jährige festgenommen

Ein Zeuge machte die Ravelsbacher Polizei darauf aufmerksam, dass aus einem Presshaus in Zemling junge Hunde in ein Auto mit Wiener Kennzeichen eingeladen wurden.

Techno-Musik sollte Gebell übertönen...

Hundegebell vernahm der Zeuge seit November des Vorjahres. Die Fenster des abgelegenen Presshauses waren blickdicht abgeklebt. Mit Techno-Musik sollte das Gebell und Jaulen der Hunde übertönt werden, wie die Polizisten später feststellten.

Da sie den Verdacht hatten, dass der Keller zur illegalen Hundezucht oder als Platz zur Zwischenlagerung verwendet wird, informierten sie die Bezirkshauptmannschaft. Da auch Tierquälerei im Raum stand, ordnete diese an, das Presshaus in Anwesenheit der Amtstierärztin zu öffnen. Dies übernahm die Zemlinger Feuerwehr.

Den Beamten und der Tierärztin bot sich ein furchtbares Bild: Ihnen schlug starker Verwesungsgeruch entgegen. Im Inneren des Kellers befanden sich zwei leere Kühlschränke und ein Sack mit Knochenabfällen, aus dem Flüssigkeit auslief. Einer der Kühlschränke war bodeneben mit einer „undefinierbaren, stinkenden Verwesungsflüssigkeit etwa drei Zentimeter hoch gefüllt“, heißt es in der Aussendung der Landespolizeidirektion NÖ.

Die FF Zemling öffnete den Abgang in die Kellerröhre, der Boden war mit Kot und Urin übersät. In einer finsteren Nische entdeckten die Beamten schließlich zwei zusammengekauerte Rottweilerwelpen in einem Gehege. Am Ende der Kellerröhre warteten vier Husky-Welpen auf ihre Rettung.

Die sechs Welpen, die laut Landespolizeidirektion einen Wert von 7.200 Euro haben, wurden von einer Mitarbeiterin des Tierheims Krems abgeholt.

Schon einen Tag später hatten die Polizisten eine heiße Spur: Der Pkw mit dem Weiner Kennzeichen fuhr zum Zemlinger Presshaus. Ein Zeuge informierte die Polizei, die hielten den Wagen an. Darin befanden sich zwei serbische Staatsbürger, 20 und elf Jahre alt. Der 20-Jährige wurde vernommen, er gab Hinweise auf eine 31-jährige Serbin, die in Strasshof (Bezirk Gänserndorf) lebt.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Durchsuchung des Einfamilienhauses an. In einem Zimmer befanden sich ein junger Rottweiler-Rüde. In einer Kommode fanden Beamte zwei Impfpässe von Hunden sowie einen Vermerk über den Verkauf eines Rottweiler-Welpen zu einem Preis von 750 Euro. Zur Übergabe des Tieres dürfte es nicht gekommen sein.

Weitere sechs, etwa vier Wochen alte Husky-Welpen fand die Polizei im Keller des Hauses. Der Boden ihres Geheges war mit Sägespänen betreut, die vom Urin der Hunde aufgeweicht waren. Zwei Teller mit Fleischfutter befanden sich ebenfalls im Gehege, Wasser gab es keines für die Welpen. Weitere drei Hunden befanden sich in einem Nebengebäude. Zwei Hasen in einem sehr kleinen Käfig ohne Heu wurden ebenfalls gerettet.

Die Beschuldigte wurden festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die Welpen aus Strasshof befinden sich derzeit im Mistelbacher Tierheim Dechanthof. „Ihr Zustand ist leider kritisch“, sagt die neue Dechanthof-Präsidentin Gaby Bachmayer im NÖN-Gespräch.

Bei ihnen ist am Dienstag, 8. Februar, Pavovirose, ein gefährliches Virus, das besser als Katzenseuche bekannt ist, ausgebrochen. Hier sind die ersten drei Tage kritisch: Die Tiere haben wässrigen Durchfall, die roten Blutkörperchen werden zersetzt. Jetzt sind die Welpen in Quarantäne und werden medizinisch versorgt. „Sie hängen an der Infusion und haben jetzt auch schon gefressen“, ist Bachmayer zuversichtlich, dass die Welpen durchkommen.

Die Bachmayer beobachtet, dass in den vergangenen zwei Jahren der Welpenhandel in Serbien boomt. Sie kann künftige Hundebesitzer, die ein Schnäppchen wittern, nur warnen: „Rassehunde sind nie günstig!“ Außerdem sollte man sich nicht zur Übergabe auf einen Parkplatz treffen.

Generell sollte man sich den Haushalt mit dem Muttertier ansehen, Welpen müssen unbedingt acht bis zehn Wochen bei der Mutter bleiben, um ein gutes Sozialverhalten vermittelt zu bekommen. „Wenn jemand gestern den Welpen übernommen hätte, ist er heute krank und man sieht sich mit mehreren 1.000 Euro Behandlungskosten konfrontiert“, warnt Bachmayer. Die selbst an die Behandlungskosten denkt, die ihr Tierheim auslegt. Sie hofft auf Spenden für die Quarantänestation (AT73 3250 1000 0191 0850).

