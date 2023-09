Ab in die Zelle! Kinder beim Freund und Helfer

Die Freiwillige Feuerwehr Ravelsbach stellte ihre Garage zur Verfügung und so konnten die Kids im Trockenen die Ausstattung eines Polizeiautos begutachten. Kaum begonnen, heulte auch schon die Sirene und so wurde sogar ein Feuerwehr-Einsatz live erlebt.

Die freundlichen Polizisten erklärten den Kindern die Ausstattung im Einsatzfahrzeug und neugierige Fragen wurden bereitwillig beantwortet. Durch eine Laserpistole schauen, Schutzweste anprobieren und ins Polizeiauto setzen - das fanden die Kinder cool. Jeder hatte Gelegenheit, seinen Fingerabdruck auf einem Stück Papier zu hinterlassen und einige wurden spaßhalber in die Gefängniszelle gesperrt.

Das war ganz schön aufregend: Die Teilnehmer am Kindersommer durften den Verwahrraum der Ravelsbacher Polizeiinspektion einmal von innen erleben. Foto: Christa Fleschitz

„Das Interesse war so groß, dass viele auf die Warteliste mussten. Für die Kinder war es ein tolles Highlight und ich danke allen Polizisten für die tollen Einblicke in ihre Arbeit", so die Organisatorin. Inspektionskommandant Michael Steiner kann sich vorstellen, im nächsten Jahr den Besuch auf zwei Termine aufzuteilen.